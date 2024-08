Occultation lunaire, pluie de météores …. Ces événements célestes à ne pas manquer en août 2024

C’est déjà le mois d’août et pour toutes les personnes qui aiment regarder le ciel, ce mois nous réserve de belles découvertes célestes. étoiles filantes, occultation de Saturne par la Lune et rapprochement de Mars et Jupiter… Voici les événements astronomiques à ne pas rater en ce mois d’août.

Le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique, CRAAG, revient dans un nouveau communiqué pour faire part d’une sélection de phénomènes astronomiques rares à observer dans le ciel algérien, en ce mois d’août 2024.

Le ciel algérien au rendez-vous avec quatre évènements célestes en ce mois d’août 2024

Les nuits d’été continuent de se rallonger timidement et le ciel noir demande d’attendre un peu au-delà de 23 heures pour explorer les merveilles de ce mois. Pour commencer, les citoyens algériens, passionnés de l’astronomie, pourront apprécier le spectacle classique des perséides.

Les perséides sont les étoiles filantes les plus connues. Elles devraient atteindre leur pic d’activité dans la nuit du 12 au 13 août 2024. Les nuits restes favorables à l’observation de ce phénomène plusieurs jours après et avant. Pour profiter de la splendeur de cette voute céleste, il convient de choisir un endroit dégagé, loin des lumières urbaines, mais surtout de s’armer de patience. Selon le CRAAG, il est possible de voir jusqu’à 100 météores par heure, dans des conditions idéales.

En date du 14 août 2024, les Algériens pourront observer un rapprochement de deux planètes, notamment Jupiter et Mars. En effet, ces deux astres se rencontreront dans le ciel à partir de 15 h 22 (heure de l’approche la plus proche). Les planètes seront clairement visibles à l’œil nu, mais vous pouvez également les observer de plus près avec un télescope ou avec des jumelles.

Occultation lunaire de Saturne

Mais ce n’est pas tout, le ciel algérien réserve d’autres surprises pour ce mois. Le 21 août 2024, la Lune, éclairée à 98.4%, sera proche de Saturne. Il sera possible d’observer, à l’œil nu, la disparition de la planète aux anneaux derrière la Lune, à environ deux heures avant le lever du soleil.

Par ailleurs, en date du 26 août 2024, le dernier quartier lunaire se rapprochera des pléiades. On pourra les observer du côté éclairé de la Lune. Un magnifique spectacle céleste à contempler.

