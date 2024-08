Occultation lunaire de Saturne : un spectacle céleste visible à l’œil nu mercredi 21 août

Mercredi, le ciel algérien sera le théâtre d’un événement astronomique peu fréquent et le plus attendu de l’été 2024. Très tôt le matin, les Algériens pourront observer à l’œil nu, ou aux jumelles, Saturne se cacher derrière la Lune.

Dans ce sillage, le centre de recherches en astronomie, astrophysique et géophysique a dévoilé, en ce mardi, les détails de ce phénomène qui illuminera le ciel algérien.

Le 21 août 2024, observez Sature se cacher derrière la Lune

L’occultation est le phénomène qui fait disparaitre un astre derrière un autre. Le plus souvent, c’est la lune qui occulte une planète, des étoiles ou un astéroïde. Le mercredi 21 août 2024, les Algériens pourront observer à l’œil nu ou aux jumelles, mais de préférence avec un télescope, ce phénomène peu fréquent.

On pourrait croire que la lune occulte les planètes chaque mois, notamment parce qu’elle fait le tour de la terre en 27 jours. Mais ce n’est pas le cas, car l’inclinaison de l’orbite de la lune est différente de celle des orbites des autres planètes, ce qui fait que la trajectoire du satellite ne croise pas souvent celle des autres astres.

Dans son communiqué, le CRAAG indique en date du mercredi 21 août à 3 h 43 du matin, la Lune, presque pleine, occultera la planète Saturne. Très rare, ce phénomène se produit en fonction de la position de Saturne dans le zodiaque.

Par ailleurs, ce spectacle céleste durera un peu plus d’une heure et se produira en deux étapes, à savoir l’immersion de Saturne derrière la Lune et l’émersion de la planète et ses anneaux.

La Super Lune Bleue observée à Djanet

Dans la nuit du lundi à mardi, la Super Lune bleue a fait son apparition dans le ciel, offrant aux plus chanceux des clichés à couper le souffle. En effet, plusieurs observateurs, établis aux quatre coins du monde, ont eu la chance de contempler ce phénomène.

D’ailleurs, la fabuleuse super Lune bleue a brillé toute cette nuit dans le ciel de Djanet dans le Sahara algérien. Selon l’agence spatiale américaine Nasa, il s’agit de la troisième pleine lune de la saison où la phase visible de la Lune apparaît entièrement illuminée par le Soleil.

Par ailleurs, si la couleur de l’astre reste la même, le phénomène tient son nom de sa phase lunaire. Elle est dite super, car le satellite naturel est sur le point de son orbite le plus proche de la terre, notamment à environ 363.000 kilomètres de distance. Cette nuit, la Lune est apparue 30% plus brillante que d’habitude et plus grande de 14%.

