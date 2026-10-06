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Phénomène astronomique rare annoncé par le CRAAG : seule cette wilaya y aura droit ce mardi 06 octobre

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Phénomène astronomique rare annoncé par le CRAAG : seule cette wilaya y aura droit ce mardi 06 octobre
CRAAG
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Ce mardi 06 octobre 2026, les passionnés d’astronomie ont les yeux rivés vers le ciel. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a annoncé un phénomène remarquable : une occultation lunaire de la planète Jupiter, visible dans des conditions très spécifiques sur le territoire national.

Un phénomène rare en plein jour

Alors que la planète géante disparaîtra temporairement derrière le disque lunaire, ce spectacle astronomique se produira en pleine journée.

Les observateurs pourront admirer un fin croissant de Lune décroissant, éclairé à environ 19 % et âgé de 25 jours, flanqué de Jupiter.

Avec une magnitude apparente de -1,6, la planète se distinguera par son éclat particulier à proximité immédiate de notre satellite naturel.

Tindouf aux premières loges pour l’occultation

Si le phénomène d’occultation proprement dit – où l’astre disparaît totalement avant de réapparaître – ne concerne qu’une zone géographique restreinte en Afrique de l’Ouest et en Amérique de l’Est, la ville de Tindouf se trouve dans la zone de visibilité en Algérie.

Pour cette localité, les horaires précis communiqués par le CRAAG indiquent que le début de l’occultation se produira vers 11h16, alors que la Lune et Jupiter se trouveront à environ 69° de l’horizon sud-ouest.

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La réapparition de Jupiter interviendra quant à elle vers 12h07, lorsque la planète sera élevée d’environ 59° au-dessus de l’horizon ouest, et elle pourra alors être repérée à l’œil nu si les conditions météorologiques et la transparence du ciel sont très favorables.

Un rapprochement serré visible dans tout le pays

Pour le reste du territoire national où l’occultation ne sera pas visible, le public pourra tout de même profiter d’un rapprochement très serré entre les deux astres.

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Cette conjonction apparente marquante permettra de repérer facilement Jupiter à l’œil nu à côté du croissant lunaire, sous réserve de bien connaître son lieu d’observation.

Consigne de sécurité essentielle

Le phénomène se déroulant en journée, le Soleil sera présent dans le ciel. Le CRAAG rappelle avec la plus grande fermeté qu’il ne faut jamais observer le Soleil directement, au risque de subir des lésions oculaires irréversibles.

Une préparation rigoureuse et des précautions strictes sont indispensables pour profiter de ce rendez-vous cosmique en toute sécurité.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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