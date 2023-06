Obtenir le passeport turc en achetant un bien immobilier en Turquie

BKT Invest, bureau basé à Istanbul, en Turquie, est l’agent intermédiaire idéal pour vos investissements immobiliers, en sourcing de produits ou de machines en Turquie.

C’est la solution idéale pour les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Libyens, ainsi que pour tous les membres de la communauté maghrébine à travers le monde qui veulent acquérir un bien immobilier en Turquie. Que ce soit pour s’y installer ou pour y réaliser un investissement locatif.

D’ailleurs, il faut savoir qu’un investissement locatif en Turquie peut rapporter jusqu’à 7 % de revenus, soit jusqu’à 1500 € par mois.

Pourquoi investir dans l’immobilier en Turquie ?

Si vous vous demandez pourquoi choisir la Turquie, au lieu des autres pays européens, pour entreprendre un investissement immobilier, voici une série d’arguments pour convaincre.

Par rapport aux autres nations européennes, investir dans l’immobilier en Turquie présente trois principaux avantages :

Un faible coût de la vie : Par rapport à la France, à titre d’exemple , les biens de consommation coûtent 54 % moins cher ; les activités sociales, 49 % moins chères ; un repas dans un restaurant, 65 % moins cher, un appartement dans le centre-ville, 86 % moins cher.

Enfin, la dépréciation de la livre turque par rapport à l’euro offre un taux de change avantageux au futur investisseur. Ainsi, vous serez en mesure d’acquérir un appartement à partir de 50 000 € seulement.

BKT Invest, le meilleur moyen d’allier investissement immobilier et obtention d’un passeport turc pour toute la famille

Questionné à ce propos, Issam BEKHTI, fondateur de BKT Invest, nous dira : « Nous avons des biens immobiliers dans le quartier international de Sisli en plein cœur du centre-ville d’Istanbul, principalement à Bomonti (à 1 station de métro de la place Taksim), 4 Levent et Kagithane (5 stations de la Place Taksim). »

« Les résidences que nous proposons, poursuit-il, sont des tours très modernes qui disposent de places de parking réservées au sous-sol, de salles de sport, de piscines et de saunas ainsi que d’autres aires de jeux et de détente pour les enfants. »

« C’est le meilleur moyen d’allier investissement immobilier et obtention d’un passeport turc pour une famille (parents et enfants de moins de 18 ans) », affirme le fondateur de BKT Invest.

Il est à noter qu’un investissement dans l’immobilier d’une valeur de plus de 400 000 $ permet d’obtenir la nationalité turque.

Par ailleurs, selon le Passeport Index, le passeport turc se classe au 34e rang mondial. En outre, il permet de visiter 69 pays sans visa et 50 pays avec un visa à l’arrivée.

Comment contacter BKT Invest ?

Pour nous contacter, veuillez utiliser les informations suivantes :

Adresse : Beşiktaş, Istanbul – Turquie.

Numéro de téléphone / WhatsApp : +(90) 534-396 01 87.

Adresse e-mail : contact@bktinvest.com.

Site web : https://bktinvest.com/.

N’hésitez pas à nous joindre par téléphone pour toute question ou demande d’information. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l’adresse indiquée. Visiter notre site web pour obtenir plus de détails sur nos services et investissements. Nous sommes impatients de pouvoir vous aider et répondre à vos besoins.