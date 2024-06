Depuis plusieurs mois, la Grande Mosquée de Paris exprime avec vigueur son rejet de l’obsession politique et médiatique pour l’islam. En période électorale, cette fixation sur l’islam et les musulmans devient particulièrement préoccupante. Politiciens et journalistes se livrent à une analyse superficielle de ce que l’islam dicterait sur divers sujets.

La question du péché et du licite dans une religion relève des institutions compétentes pour la gérer. Il est évident que les politiciens et les éditorialistes manquent souvent de la formation nécessaire pour en parler. Pour ceux qui s’intéressent subitement à la spiritualité musulmane, la Grande Mosquée de Paris offre des cycles de formation pour les imams et les mouchidates.

En islam, seuls les muftis, les imams les plus respectés pour leur savoir et leur expérience, peuvent déterminer ce qui est licite. Les commentaires non informés sur l’islam par des non-experts créent des malentendus. La Grande Mosquée de Paris exhorte les acteurs politiques à cesser de propager des interprétations erronées de l’islam.

La Grande Mosquée de Paris rappelle son attachement à la Laïcité

La Grande Mosquée de Paris réaffirme son attachement à la République et à la laïcité. La laïcité distingue clairement le religieux du politique. L’instrumentalisation systématique de l’islam dans le discours politique, souvent de manière négative, force les institutions musulmanes à intervenir dans le débat. La Grande Mosquée appelle donc les responsables politiques à respecter cet engagement en se concentrant sur leurs domaines de compétence.

En ces temps difficiles, où les valeurs humanistes de la République sont mises à l’épreuve, la peur et la méfiance s’installent parmi nos concitoyens. Cette situation touche également les musulmans. La Grande Mosquée de Paris lance un appel à l’éveil des consciences. Seule la participation active, notamment par le vote, permettra de faire entendre sa voix. Chaque citoyen a le pouvoir de contribuer à une société plus juste et respectueuse.

Il est crucial de ne pas laisser les débats électoraux détourner l’attention des vrais enjeux. La Grande Mosquée de Paris insiste sur le respect des compétences de chacun. Les politiques doivent cesser de s’obséder sur l’islam et les musulmans et se concentrer sur les défis réels de la société. Le respect mutuel et la compréhension sont les clés d’une cohabitation harmonieuse dans notre République laïque.