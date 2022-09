Obsèques officielles Elisabeth II : le premier ministre y participera

Le jeudi 8 septembre 2022 est une date qui restera gravée dans la mémoire des britanniques mais aussi du monde entier. Cette dernière marque le décès de la Reine Elisabeth II à l’âge de 96 ans, qui aura marqué le monde en 70 ans de règne.

Comme annoncé depuis quelques jours, les obsèques officielles d’Elisabeth II auront lieu le lundi 19 septembre 2022, des millions de personnes pourront suivre cet évènement planétaire. Et comme la tradition le veut les chefs d’Etats du monde entier ont été conviés à assister à ces obsèques.

Pour l’Algérie, ce sera le Premier ministre Aimene Benaderrahmane qui y participera, à Londres. Ce dernier y sera en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune et participera également à la cérémonie commémorative de la reine.

Des milliers de dirigeants de pays étrangers conviés aux obsèques de la Reine Elisabeth II

Pour rappel, la reine Elizabeth II sera enterrée, demain, lundi, à 19h30 heure locale (18h30 GMT). Lors d’une cérémonie privée à la chapelle St George du palais de Windsor, à l’ouest de Londres, après les funérailles nationales du matin dans la capitale.

De plus, le palais royal avait déjà annoncé que son cercueil reposera au palais de Westminster à Londres jusqu’au moment des funérailles d’Elizabeth II. Les funérailles nationales de la reine Elizabeth, sont les premières depuis la mort de Winston Churchill en 1965, auront lieu lundi prochain à 10 heures GMT, à l’abbaye de Westminster. Et ils auront lieu en présence de plus de deux mille invités, dont des centaines de dirigeants de pays étrangers et de membres de familles royales.