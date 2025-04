Obsèques du pape François : Ahmed Attaf transmet les condoléances du président Tebboune au Vatican

Ce samedi 26 avril, Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, a assisté aux funérailles du pape François. La cérémonie s’est tenue sur la place Saint-Pierre au Vatican, rassemblant une foule immense aux côtés de nombreux dirigeants, représentants d’États et responsables d’organisations internationales.

À l’occasion de cet hommage solennel, Ahmed Attaf a transmis aux représentants du Vatican les condoléances les plus sincères du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il a salué la mémoire du défunt, mettant en avant son immense héritage humanitaire.

Le ministre des Affaires étrangères a rappelé l’engagement constant du pape François en faveur des valeurs universelles de fraternité, de solidarité et de coexistence pacifique entre les peuples.

En outre, Ahmed Attaf a également rendu hommage au combat du pape pour la dignité des plus vulnérables à travers le monde, rappelant son attachement indéfectible à la défense des pauvres et des opprimés.

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s’est rendu vendredi 25 avril à Rome pour représenter l’Algérie aux obsèques du pape François, prévues ce samedi sur la place Saint-Pierre au Vatican.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a précisé que cette cérémonie d’adieu rassemblerait de nombreux chefs d’État, représentants gouvernementaux et personnalités internationales venus des quatre coins du monde.

Ainsi, la participation d’Ahmed Attaf à ces obsèques s’inscrit dans la continuité des relations solides que l’Algérie et le Vatican entretiennent depuis l’établissement officiel de leurs liens diplomatiques en 1972. Ces relations, marquées par un dialogue constant et un profond respect mutuel, n’ont cessé de se renforcer au fil des décennies. Elles s’appuient sur des valeurs communes de coexistence pacifique, de tolérance et d’entente entre les peuples.

Dans ce même sillage, il est important de rappeler que le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s’était rendu vendredi à l’Ambassade du Vatican en Algérie afin de signer le registre de condoléances, suite au décès du pape François.

Dans ses mots inscrits sur le registre, Ahmed Attaf a exprimé toute l’émotion suscitée par cette perte. « C’est avec une profonde tristesse et une grande affliction que nous avons appris le décès du Souverain Pontife, le Pape François, survenu le lundi 21 avril 2025 à Rome, des suites d’une longue maladie », a-t-il écrit.

Le ministre a également adressé ses condoléances les plus sincères au nom du gouvernement algérien, tout en exprimant une solidarité fraternelle avec la communauté chrétienne mondiale. « En cette douloureuse circonstance, je tiens, au nom du Gouvernement algérien, à présenter mes sincères condoléances et l’expression de mes sentiments de compassion et de sympathie à la Nonciature apostolique du Vatican en Algérie, ainsi qu’à l’ensemble des chrétiens du monde, avec lesquels nous partageons la douleur de la perte d’un homme d’exception », a poursuivi Ahmed Attaf.

Cause palestinienne : Ahmed Attaf rappelle les positions honorables du pape François

D’ailleurs, dans son message, il a souligné l’ampleur de cette perte pour l’humanité entière, rappelant ses qualités humaines et ses engagements constants en faveur de la paix et de la dignité humaine. « Le décès du Pape François constitue une perte immense pour l’humanité tout entière, qui garde de lui l’image d’un homme d’une humilité et d’une moralité exemplaires, ainsi que ses bonnes actions au service des pauvres et des démunis, prônant, tout au long de sa vie, la générosité, la sagesse et la modération, appelant sans cesse à la promotion de la paix et des valeurs de tolérance entre les peuples et œuvrant sans relâche au renforcement du dialogue entre les religions », a-t-il ajouté.

Enfin, Ahmed Attaf a conclu son hommage en rappelant le rôle précieux joué par le pape François dans le rapprochement entre l’Algérie et le Vatican, ainsi que ses positions courageuses face aux injustices subies par le peuple palestinien. « Nous, en Algérie, n’oublierons pas le rôle du regretté dans le raffermissement des relations entre nos deux pays, ni ses positions honorables pour dénoncer les injustices flagrantes infligées au peuple palestinien », a-t-il affirmé.