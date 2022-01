Obligation du Pass vaccinal en Algérie : 8 activités concernées

Avec la hausse des contaminations de coronavirus et l’apparition du variant Omicron, l’Algérie s’est dirigée vers la généralisation du pass vaccinal qui est devenu, depuis quelques jours, obligatoire dans plusieurs lieux.

En effet, dans le journal officiel du 29 décembre dernier ; un décret exécutif, signé le 28 décembre 2021, a apporté des précisions sur les activités et les lieux concernés par le pass vaccinal en Algérie.

Quelles sont les activités concernées par le pass vaccinal ?

En tout, huit activités sont concernées par la mesure de l’obligation du pass vaccinal. « La présentation du pass est exigée pour l’accès aux espaces, lieux et édifices affectés à usage collectif ou accueillant du public où se déroulent les cérémonies, fêtes et manifestations d’ordre culturel, sportif ou festif », lit-on dans le décret.

Il s’agit des : lieux de déroulement des compétitions sportives (Stades…) ; salles de sport et piscines ; espaces et lieux accueillant les rencontres, séminaires et conférences ; salles de cinéma, théâtres, musées et espaces et lieux de spectacles.

Il s’agit également des : lieux de célébration de cérémonies et évènements à caractère national et local ; salles, salons et foires d’exposition ; salles des fêtes ; hammams.

Sur le même décret, il est précisé que le pass vaccinal est aussi obligatoire, aux frontières, pour l’entrée

et la sortie du territoire national.