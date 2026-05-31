Objectif en Coupe du monde, message aux Algériens, Argentine : ce qu’a dit Petrovic

Lors de la conférence de presse de cet après-midi, le sélectionneur national Vladimir Petkovic ne s’est pas contenté d’évoquer sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Le technicien bosniaque a également abordé les enjeux du tournoi, en insistant sur l’importance de garder les pieds sur terre face à un groupe relevé.

Alors que de nombreux observateurs et supporters focalisent déjà leur attention sur le choc très attendu face à l’Argentine, Petkovic a tenu à recadrer le débat. Pour lui, il serait dangereux de concentrer toute l’énergie sur cette seule affiche, au détriment des autres rencontres.

« Ça me gêne de se focaliser uniquement sur le match face à l’Argentine. On ne doit pas perdre beaucoup d’énergie en parlant de ce match, mais plutôt faire en sorte de consentir des efforts sur le terrain », a-t-il déclaré avec fermeté. Un message clair adressé aussi bien aux médias qu’aux supporters.

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Importance des autres rencontres

Le sélectionneur national a rappelé que les deux autres matchs du groupe, face à l’Autriche et à la Jordanie, seront tout aussi déterminants dans la course à la qualification. « On va également affronter l’Autriche et la Jordanie et ce serait une erreur de penser qu’ils sont moins difficiles. Au contraire, ils seront décisifs pour la qualification pour le prochain tour de la Coupe du monde », a-t-il insisté.

Cette approche témoigne de la volonté du staff technique d’aborder la compétition avec sérieux et méthode, sans sous-estimer aucun adversaire. Pour Petkovic, la clé réside dans la capacité de son équipe à rester concentrée sur chaque échéance, sans brûler les étapes.

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La promesse de Petkovic aux supporters algériens

Dans cette optique, le sélectionneur a également évoqué les objectifs de son équipe, sans pour autant fixer de cap chiffré précis. « Notre priorité est de récolter le fruit du travail effectué durant cette préparation et de réussir notre premier match. Ensuite, nous avancerons étape par étape, avec l’ambition de progresser dans le tournoi », a-t-il expliqué.

Un discours mesuré, qui met en avant une progression réfléchie plutôt qu’une pression liée aux résultats immédiats. Petkovic semble privilégier une montée en puissance progressive, en fonction du déroulement de la compétition.

Malgré cette prudence, l’ambition reste bien présente. Le driver des Fennecs a tenu à rassurer les supporters quant à l’état d’esprit de son groupe. « Je peux vous garantir une chose : nous donnerons le maximum à chaque match. Nous affronterons des équipes de très haut niveau, mais nous ferons tout pour rendre le peuple algérien fier de son équipe », a-t-il affirmé.

À quelques semaines du coup d’envoi du Mondial américain, ce discours se veut à la fois lucide et mobilisateur. Entre prudence et ambition, Vladimir Petkovic trace la ligne de conduite de ses joueurs : rester concentrés, respecter tous les adversaires et avancer avec détermination.

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