Les résultats d’une enquête menée par l’Institut national de santé publique sur la prévalence de l’obésité chez les enfants en Algérie montrent que 13,4 % d’entre eux sont obèses — soit près de 14 enfants sur 100.

Un taux qui ne dépassait pas les 3 à 6 % ces dernières années, ce qui impose des mesures préventives décisives pour endiguer une nouvelle hausse, d’autant que l’on redoute l’apparition de maladies chroniques liées à l’obésité, désormais considérée comme une pathologie à part entière.

L’obésité infantile ne se résume plus à une simple prise de poids ou à une question d’apparence physique ; elle constitue un véritable défi sanitaire en raison de ses répercussions physiques et psychologiques.

Quant aux causes profondes de ce phénomène, les données du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) soulignent que la consommation d’aliments malsains et la sédentarité sont au cœur de cette flambée.

Une situation qui exige, selon l’organisation, une mobilisation collective pour contrer ce qu’elle qualifie de « bombe à retardement », alors que 380 millions de personnes dans le monde en souffrent.

Chez l’enfant, la gravité du mal ne tient pas uniquement aux troubles immédiats : ces risques se prolongent à l’âge adulte, accroissant la probabilité de développer précocement des maladies chroniques.

Des complications sanitaires qui dépassent le surpoids

La professeure Zakia Arrada, spécialiste en pédiatrie, attribue cette hausse marquée de l’obésité chez les enfants algériens aux habitudes alimentaires adoptées par les parents — marquées par la malbouffe riche en huiles et en sel, les chips et le chocolat — ainsi qu’aux longues heures passées devant les écrans de télévision et d’ordinateur.

Elle précise que l’enquête de l’Institut national de santé publique révèle une forte corrélation entre le temps d’écran et l’obésité : 71,1 % des enfants passant de longues heures devant la télévision sont concernés, contre seulement 6,1 % chez les autres.

L’étude met également en évidence que l’obésité touche 70,8 % des enfants qui grignotent entre les repas, contre 29,2 % chez ceux qui évitent cette habitude.

La taille de la fratrie jouerait aussi un rôle dans la propagation du trouble, les familles nombreuses ayant tendance à privilégier des produits bon marché mais peu sains, tandis que le niveau d’instruction de la mère constitue un facteur protecteur déterminant pour préserver ses enfants de l’obésité.

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Évoquant les pathologies associées à l’obésité pédiatrique, la professeure Arrada explique qu’une obésité sévère peut exposer l’enfant, à terme, à de multiples affections organiques, au premier rang desquelles figurent l’insulinorésistance, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et les dyslipidémies, sans oublier l’augmentation du risque cardiovasculaire à mesure que l’enfant grandit.

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L’excès de poids peut également entraîner, selon la spécialiste, des troubles respiratoires du sommeil, des douleurs articulaires et rachidiennes, ainsi qu’une stéatose hépatique (maladie du foie gras), susceptible d’évoluer silencieusement sans symptômes apparents à ses débuts.

Impacts psychologiques et urgence d’une prévention précoce

Les conséquences de l’obésité ne se limitent pas au plan somatique. L’enfant peut être victime de harcèlement et de moqueries à l’école et dans son entourage, ce qui fragilise l’estime de soi et l’image corporelle, favorisant l’isolement, l’anxiété et la dépression, tout en freinant sa participation aux activités scolaires et sportives.

Face à ce constat, les spécialistes en pédiatrie et en maladies métaboliques estiment que la lutte contre l’obésité infantile passe par une approche préventive globale, partant de la famille pour s’étendre à l’école et aux établissements de santé publique, avec un suivi régulier de la croissance et le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) selon l’âge et le sexe.

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Ils insistent également sur l’importance du dépistage précoce des complications métaboliques et sur l’orientation des enfants en surpoids vers un suivi médical et une alimentation adaptée, à l’écart des régimes draconiens ou des privations susceptibles de nuire à leur croissance.

Autant d’actions qui s’inscrivent dans les orientations nationales de prévention du surpoids et de l’obésité en milieu scolaire, soutenues par le ministère de la Santé et l’UNICEF.