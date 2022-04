Obésité, et si la chirurgie était la solution ?

Ce n’est plus un secret pour personne, dans notre monde moderne, l’obésité représente un fléau qui menace la santé de millions de personnes. Si une réforme de l’hygiène de vie (nourriture saine et activité physique régulière) suffit parfois à soigner cette « maladie », d’autres cas exigent des méthodes plus poussées. Et parmi les méthodes en vogue, on retrouve la chirurgie bariatrique. De plus en plus de cliniques proposent à leurs patients cette solution. C’est le cas du Centre Médical Anadolu.

Qu’est-ce que l’obésité ?

L’obésité désigne une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Une personne est considérée comme obèse lorsque son indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 25 kg/m2. La mesure du tour de taille constitue un autre indicateur de l’obésité. Lorsque le tour de taille dépasse 102 cm chez les hommes et 88 cm chez les femmes, on parle d’obésité.

Quelques chiffres sur l’obésité

L’obésité représente aujourd’hui l’une des principales causes de mortalité dans le monde. En 2014, 14,8 % des femmes et 10,8 % des hommes étaient obèses. Avec les conséquences de la pandémie du covid-19, nous savons que l’incidence de l’obésité a augmenté pour toucher de plus en plus d’enfant et d’adolescents. En Algérie, les statistiques de l’Institut national de santé publique (INSP) indiquent qu’un Algérien sur deux et une Algérienne sur trois souffrent de surpoids.

Quelles sont les causes de l’obésité ?

L’obésité est répandue chez les personnes qui suivent un régime alimentaire riche en calories et dont le mode de vie ne prévoit pas d’activité physique. Les autres causes qui déclenchent l’obésité sont les prédispositions génétiques, les troubles hormonaux, les problèmes psychologiques et les médicaments antipsychotiques. Mais la sédentarité et l’excès de nourriture restent les principales causes d’obésité.

Quels sont les problèmes de santé causés par l’obésité ?

Liste non exhaustive des pathologies et des problèmes de santé causées par l’obésité :

Maladies cardiovasculaires : maladies coronariennes, insuffisances cardiaques, varices… ;

Diabète de type 2 ;

Certains types de cancer (utérus, sein, prostate, colon) ;

Hypertension ;

Augmentation des taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang ;

Accident vasculaire cérébral (AVC)

Troubles du système digestif : calculs de la vésicule biliaire, reflux gastro-œsophagien…

Problèmes respiratoires : apnée du sommeil, syndrome d’hyperventilation, embolie pulmonaire…

Problèmes musculosquelettiques : arthrose, hernie discale ;

Troubles psychosociaux : discrimination sociale, dépression…

Quelles sont les techniques de traitement de l’obésité ?

En réformant son hygiène de vie, on peut réussir à venir à bout de l’obésité. Pour ce faire, il faut réduire son apport calorique journalier et s’adonner à une activité physique régulière.

Comme pour tous les problèmes de santé chroniques, un traitement efficace nécessite un travail harmonieux de l’équipe soignante. Celle-ci comprend des médecins, des psychologues, des psychiatres, des coachs sportifs, des diététiciens, etc.

Mais dans certains cas particuliers, ces méthodes classiques s’avèrent insuffisantes ou inefficaces. Il est alors possible d’envisager la solution chirurgicale. Plus précisément, il s’agit de la chirurgie bariatrique.

Quelles sont les différents types de chirurgie bariatrique ?

Les études scientifiques montrent que les interventions chirurgicales donnent parfois des résultats plus probants dans le traitement de l’obésité et du diabète de type 2. Mais comme pour tout traitement, la chirurgie présente des avantages et des inconvénients. Les techniques de chirurgie bariatrique les plus courantes sont les suivantes :

Sleeve gastrectomie (manchon gastrique)

La chirurgie du manchon gastrique ou Sleeve gastrectomie consiste à éliminer la grande partie de l’estomac qui sert d’entrepôt. Ainsi, l’estomac, qui a normalement un volume de 1,5 à 2 litres, se transforme en un tube mince d’un volume d’environ 50 à 150 ml.

Comment se réalise la chirurgie du manchon gastrique ?

Lors de la procédure, environ 80% de l’estomac est retiré et un estomac à tube mince est laissé. Ainsi, la quantité de nourriture pouvant être consommée est sérieusement réduite et une sensation de satiété précoce est fournie.

Cependant, l’estomac retiré lors de la chirurgie du manchon gastrique est la partie qui produit l’hormone ghréline, qui cause la faim. L’élimination de cette partie réduit la quantité d’hormone stimulant l’appétit dans le sang et permet généralement une diminution de l’appétit. Ceci est également responsable des effets métaboliques et hormonaux de la chirurgie. Étant donné que le flux naturel du système digestif n’est pas perturbé, la digestion et l’absorption se poursuivent normalement après la chirurgie du manchon gastrique. Par conséquent, il y a moins de risque de carences en vitamines et minéraux.

Combien de poids est perdu après la chirurgie du manchon gastrique ?

L’obésité n’est pas seulement un déséquilibre entre les calories consommées et les calories brûlées, c’est aussi un problème très complexe. Vous ne réussirez vraiment que si vous suivez également le régime alimentaire strict et adapté avec la bonne motivation.

Changer les vieilles habitudes alimentaires n’est pas toujours facile, c’est pourquoi une approche multidisciplinaire offre les meilleures chances de succès. En moyenne, 60 à 80 % de l’excès de poids peut être perdu.

Chirurgie de pontage gastrique laparoscopique (bypass)

Le bypass gastrique combine la limitation du volume de l’estomac et la réduction de l’absorption. La première partie de l’intervention consiste à isoler une portion d’environ 30-35 ml dans la partie supérieure de l’estomac du reste de l’organe et à réaliser une nouvelle poche gastrique plus petite. Ainsi, une petite quantité de nourriture produit une sensation de satiété. La deuxième partie de l’opération est le pontage de l’intestin grêle (une partie de l’intestin grêle est contournée avec la partie restante de l’estomac).

Chirurgie de l’obésité assistée par robot

La chirurgie robotique utilise des techniques et des équipements qui endommagent beaucoup les tissus lors de l’intervention. Celle-ci présente tous les avantages de la chirurgie laparoscopique (moins de douleur, séjour hospitalier plus court, de bons résultats esthétiques). La chirurgie robotique, qui exploite toutes les possibilités de la technologie, peut être utilisée en toute sécurité dans le traitement de l’obésité morbide et du diabète de type2.

Pour plus de détails sur ces différentes techniques chirurgicales, référez-vous à la page dédiée sur le site de Anadolu Medical Center.fr Vous y trouverez les réponses à toutes vos questions.