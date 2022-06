Obésité en Algérie : le Pr Amar Tebaibia tire la sonnette d’alarme

Entre alimentation malsaine, manque d’activité et sédentarité, l’obésité touche de plus en plus de personnes à travers le monde et l’Algérie n’y échappe pas.

En effet, la dernière enquête de Stepwise OMS datant de quatre ans révélait déjà que plus 10 millions d’Algériens était en surpoids, soit 23% de la population . Ce chiffre a sûrement été décuplé comptes tenus des facteurs favorisant l’obésité comme l’hygiène de vie, ou même la pandémie de la COVID-19 qui a accentué cette sédentarité.

Le Pr Amar Tebaïbia, président de la Société algérienne de lutte contre l’obésité et les maladies métaboliques (SAOMM) est revenu sur l’urgence de la situation. Il a affirmé qu’il fallait « agir et vite » en expliquant que l’obésité est » un véritable problème de santé publique et un fardeau économique ».

Les spécialistes alertent, et proposent des solutions

Active depuis mars 2022, l’une des missions principales de la SAOMM est justement la lutte contre le surpoids. C’est dans ce cadre que les membres de la société et collaborateurs du Pr Amar Tebaiba sont revenus sur des comportements inadéquats, et des consignes à respecter.

Le Dr Adlène Allal médecin interniste, est revenu sur une pratique devenue très populaire qui cause plus de tord qu’autre chose. En effet il a évoqué la mise en place des distributeurs automatiques dans les établissements. Sachant que ces mêmes distributeurs sont essentiellement approvisionnés en boissons sucrées et produits industriels riches en sel et en sucre ils représentent un réel danger en entretenant des habitudes alimentaires néfastes.

Ouzna Redjala, professeur en cardiologie pédiatrique, a quant a elle mis en avant la prévention de l’obésité. Elle a évoqué les mauvaises habitudes alimentaire dès la période intra-utérine et la mise en place de régime spécial plus adapté et plus saint aux mères et leurs enfants ce qui diminuerait les risques.

Enfin, la vice présidente de la SAOMM, le Pr Samia Zekri a rappelé que « l’obésité a des solutions, peu importe son stade ». Une manière pour elle d’expliquer que la prise en charge est très importante, voire nécessaire afin d’éviter d’autres conséquences du surpoid sur la santé. En effet, l’obésité peut causer diverses autres pathologies beaucoup plus graves et mettant la vie des individus en danger.