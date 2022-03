Obésité en Algérie : Benbouzid dévoile des chiffres « alarmants »

L’obésité est l’une des causes principales de décès dans le monde. Elle a des répercussions sur la santé physique, mais aussi psychologique et très handicapante au quotidien. L’Algérie est très touchée par ce problème, avec une large tranche de la population qui est touchée.

Ce jeudi 10 mars 2022, pour la Journée mondiale contre l’obésité, une journée d’étude a été mise en place sur le thème de « l’obésité est une maladie » et pour slogan « Tout le monde doit bouger », une occasion pour sensibiliser avec la présence du ministre de la santé, de représentants de l’UNICEF, de l’OMS et diverses associations scientifiques.

Plusieurs problématiques ont été soulevées, comme les chiffres alarmants d’une enquête nommée « STEP » réalisée en 2017 selon laquelle la tranche de la population ayant entre 18 et 69 ans serait très affectée. En effet un tiers des femmes serait touché, ainsi qu’un homme sur deux ce qui représente une part considérable. Quant aux enfants âgés de 0 à 5 ans le taux de personnes souffrant d’obésité a augmenté de près de 5 % passant de 9% en 2017 a 12 voire 14% mais se serait stabilisé en 2020.

L’obésité n’est pas à prendre à la légère, en plus des complications initialement causées, la pandémie actuelle due au virus de la COVID-19 accentue les risques pour les personnes obèse et peut augmenter les risques de décès . De plus, d’après le Pr Benboudiz peut être « un facteur de risque de plusieurs pathologies chroniques comme le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardio-vasculaires et les cancer ».

Le Pr Benbouzid prend des mesures pour les personnes atteintes

Le Pr Benbouzid a aussi évoqué l’importance de la prise en charge des patients pour une meilleure qualité de vie et moins d’impacts à court et à long terme sur leur santé.

Les buts premiers de cet événement sont la sensibilisation quant aux dangers de l’obésité mais aussi la mise en place de mesures efficaces.

Dans un premier temps, le ministre a évoqué un « guide » destiné au personnel travaillant dans le secteur de la santé afin de les orienter quant à la prise en charge des patients regroupant les pratiques conseillés et nécessaires.

Dans un second temps, la sensibilisation a été remise à l’ordre du jour. En effet, un programme médiatique et de communication informant que le surpoids a été prévu car l’obésité doit être prise en charge mais doit aussi être combattue au quotidien. Le ministre a souligné que cette maladie est essentiellement due aux changements dans nos modes de vie, donc une reprise en main est impérative. De plus, le ministère collaborera avec l’association des médecins généralistes afin de trouver plusieurs angles d’attaques quant à la sensibilisation et au traitement de l’obésité en Algérie.

Pour ce qui est du traitement et à la prévention médicale , le ministère de la santé évoque une extension des centres spécialisés et a annoncé la mise en place de trois cliniques mobiles de dépistage des maladies rénales, une dans la ville de Tlemcen et deux à Laghouat.