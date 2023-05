Numidia Lezoul revendique l’origine algérienne du Caftan et relance la polémique

Parée d’un somptueux caftan, Numidia Lezoul a de nouveau suscité l’intérêt des internautes algériens sur Instagram. L’influenceuse et bientôt, chanteuse a profité d’une occasion officielle pour exhiber la beauté de la tenue traditionnelle. Elle réalise un shooting photo qu’elle partagera plus tard avec sa communauté.

Sous les fameux clichés censés représenter la culture nationale, une « guerre » d’origine fait rage entre Algériens et Marocains, revendiquant chacun l’appartenance historique du caftan.

Numidia Lezoul enflamme la toile en caftan : la polémique sur l’origine de la tenue de nouveau lancée

L’influenceuse Numidia Lezoul a sorti son plus beau caftan à l’occasion d’un mariage. Invitée aux noces de la journaliste Farah Yasmine, elle se pare d’un très joli caftan tricolore aux accents dorés. En bonne influenceuse, elle partage les détails de sa tenue avec sa communauté Instagram, constituée de plusieurs nationalités différentes.

C’est alors qu’un feud prend place : les fans marocains dénoncent l’appropriation du caftan, alors que les Algériens affirment le contraire. De leur côté, les instagrammeurs algériens ne manquent pas de répartie, tout un tas d’arguments historiques sont mentionnés dans les commentaires pour prouver l’appartenance du caftan à la culture algérienne.

Un véritable débat s’installe sous le poste de l’influenceuse, qui tente tant bien que mal de calmer le jeu avec une deuxième publication, placée cette fois-ci sous le signe de la paix. Elle y insère stratégiquement le hashtag #khawakhawa et #vivelapaix, tout en revendiquant l’origine algérienne du caftan.

Les tenues algériennes font le tour du monde : le caftan et le karakou à la une !

Numidia Lezoul n’est pas la seule influenceuse à défendre l’origine du caftan. L’instagrammeuse NahlaTV a également fait sensation en se baladant dans les rues d’Istanbul parée de la tenue traditionnelle. Au-delà de porter la tenue, Nahla a tenu à présenter l’habit aux Turcs et à leur exposer l’origine de ce dernier. Ce mouvement vient en réponse à la campagne d’ « appropriation culturelle » qui touche les us et coutumes algériennes.

Maya Redjil, une autre influence, lui emboîte le pas et s’exhibe en tenue traditionnelle en Jordanie. C’est le Karakou algérois que Maya choisit de mettre en avant, n’oubliant pas de l’associer au fameux Khit Errouh, bijou algérien par excellence.