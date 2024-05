Numidia Lezoul met le feu à Planète Rap avec son nouveau single « Solo »

Ce weekend, la ville d’Argenteuil (Située sur les rives de la Seine au nord-ouest de Paris) a vibré au rythme du RnB grâce à un événement exceptionnel organisé par la talentueuse Lyna Mahyam dans son quartier.

Invitée par l’émission Planète Rap de Skyrock, Lyna a profité de l’occasion pour présenter son nouvel album « Mon Âme, summer vibes », qui sort le 31 mai prochain. Mais c’est l’arrivée de la star algérienne Numidia Lezoul qui a marqué le public et mis le feu à la place !

L’artiste polyvalente a offert une performance époustouflante, dévoilant son tout nouveau single : Solo. Un titre aux sonorités inédites et métissées qui mélange du français, de l’arabe, de l’anglais et de l’espagnol, et qui a immédiatement conquis le public.

En effet, le clip cumule déjà des centaines de milliers de vues sur Youtube en seulement quelques heures, confirmant le succès fulgurant de Numidia.

Avant de clôturer la soirée en solo, Numidia a partagé la scène avec Lyna Mahyam pour interpréter leur tube commun “Jamais Yenssak“. Un moment de complicité et d’énergie pure qui a ravi les spectateurs. Un vrai show de folie !

Numidia Lezoul s’impose sur les ondes de Planet Rap, l’émission culte de Skyrock

Après avoir enflammé le studio de Planet Rap avec son talent et son énergie débordante, Numidia a prouvé une fois de plus qu’elle était une femme au grand cœur. Fidèle à son image d’artiste proche de son public, elle a pris le temps de rencontrer ses fans à la fin de l’évènement.

Souriante, pétillante et accessible, elle a échangé des mots chaleureux et des selfies avec chacun d’entre eux, immortalisant ainsi ce moment unique.

Son authenticité et sa simplicité ont touché les cœurs de tous ceux qui étaient présents, confirmant son statut d’artiste véritablement connectée à son public.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Numidia fait preuve de cette proximité avec ses fans. On a pu le constater lors du Festival du Film Méditerranéen à Annaba, où elle n’a pas hésité à se mêler à la foule et à partager des instants privilégiés avec ses admirateurs.

Avec son talent, son audace et sa personnalité attachante, Numidia trace doucement, mais surement, sa route vers les sommets.