Numidia Lezoul, l’artiste algérienne brille au cœur de Time Square à New York (Spotify)

Le 30 novembre 2023, Numidia Lezoul, la célèbre chanteuse algérienne, a véritablement marqué l’histoire en apparaissant sur un panneau publicitaire emblématique au cœur de Times Square à New York, symbolisant ainsi son rôle d’ambassadrice pour EQUAL Arabia de Spotify.

L’annonce de cet événement d’envergure mondiale a été précédée par une journée intense d’anticipation, au cours de laquelle Numidia Lezoul avait suscité l’excitation parmi ses fans en promettant une « grosse surprise à 18h, heure algérienne ». La surprise tant attendue s’est finalement concrétisée par sa présence sur ce panneau prestigieux à Times Square.

Sur les réseaux sociaux, Numidia a partagé une photo d’elle-même dans les rues de New York, accompagnée du message : « Equal Spotify Arabia! Je suis à Times Square, les amis. » Ce moment exceptionnel a revêtu une importance capitale pour Numidia Lezoul et sa communauté de fans, illustrant non seulement son engagement en tant qu’ambassadrice pour EQUAL Arabia de Spotify, mais aussi son impact à l’échelle mondiale.

Cette apparition à Times Square a indéniablement propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets, témoignant de sa renommée grandissante et de son influence croissante dans l’industrie musicale internationale.

Numidia Lezoul soutenue et félicitée par les Algériens

Par la suite, dans une story sur Instagram, elle a partagé des chiffres impressionnants sur son succès musical : 2,6 millions d’écoutes, 521 700 auditeurs et auditrices, 120 800 heures d’écoutes, atteignant ainsi 161 pays différents. Ces statistiques soulignent l’ampleur de sa popularité et l’étendue de son audience à travers le monde.

En outre, sa communauté de fans a été incroyablement solidaire, tout comme de nombreuses célébrités algériennes qui lui ont exprimé leur soutien, célébrant ses accomplissements musicaux exceptionnels.

Ce fort soutien venant de divers horizons témoigne de l’admiration et de la reconnaissance pour le talent de Numidia Lezoul au sein de l’industrie musicale algérienne et au-delà.

Numidia Lezoul : 1ʳᵉ Algérienne ambassadrice d’Equal Arabia (Spotify)

En octobre, Spotify a dévoilé sur les réseaux sociaux la nouvelle ambassadrice d’Equal Arabia : Numidia Lezoul, la chanteuse algérienne de talent. Son titre « Hay alia » a été mis en tête de la playlist d’Equal.

Pour rappel, lachanson, engrangea plus de 1,5 million de vues en une journée, battant ainsi des records.

Numidia Lezoul a partagé elle aussi sa fierté d’être la première artiste algérienne honorée par Equal Arabia de Spotify sur son compte Instagram.

Elle a également annoncé des surprises à venir pour célébrer ses dix ans de carrière, donnant un avant-goût des événements à venir.