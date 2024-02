Numidia Lezoul fait polémique au Maroc avec son nouveau clip « Jamais Nensak »

La chanteuse algérienne Numidia Lazoul se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse sur les réseaux sociaux suite à la sortie de son nouveau clip sur YouTube. En collaboration avec la chanteuse Lina Mahyem, elle s’inspire du riche patrimoine musical maghrébin pour interpréter une chanson d’amour. Cependant, cette initiative a déclenché une vague de critiques virulentes de la part du public marocain.

Numidia Lezoul suscite la controverse avec son nouveau clip « Jamais Nensak »

Le nouveau clip « Jamais Nensak » de Numidia Lezoul a suscité un tollé sur les réseaux sociaux dès sa publication. Plusieurs éléments de la vidéo, représentant le patrimoine culturel maghrébin, ont suscité la colère du public marocain, revendiquant l’appropriation culturelle par la chanteuse.

Dans la séquence tournée, on peut voir une ancienne maison aux allures de riads marocains, et clip présente un homme vêtu d’une djellaba blanche et d’un fez rouge, accompagné d’un plateau à thé traditionnel. De plus, le caftan, tenue à l’origine controversée, est également présente dans le clip, au côté d’autres habits traditionnels algériens. Cette fusion vestimentaire a suscité une profonde indignation parmi les spectateurs marocains.

La Toile s’enflamme autour du nouveau clip de Numidia Lezoul et Lyna Mahyem

Les réseaux sociaux ont été le théâtre de débats enflammés, certains accusant Numidia Lazoul de mal représenter la culture marocaine, d’autres prenant la défense de la chanteuse et revendiquant l’origine algérienne de ces coutumes. Les internautes expriment leur mécontentement face à ce qu’ils considèrent comme une appropriation culturelle maladroite.

Cette polémique n’est pas la seule à avoir fait le tour des réseaux récemment. L’origine du « Khit Errouh« , un bijou de tête typique de la culture maghrébine, a fait l’objet d’un débat houleux entre internautes algériens et marocains il y a quelques mois.

Alors que la diversité culturelle est célébrée, la sensibilité et le respect des traditions restent des sujets délicats à cette heure. Pour sa part, Numidia Lazoul n’a pas encore réagi publiquement à la controverse.