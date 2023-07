Numidia Lezoul bat des records avec la sortie de son nouveau clip « Hay alia »

L’étoile montante de la musique algérienne, Numidia Lezoul, ne cesse d’impressionner. Sa nouvelle chanson « Hay alia » a déjà fait sensation auprès des fans et des critiques, engrangeant plus de 700 000 vues de vues de 20 heures. Le morceau, disponible sur toutes les plateformes de streaming populaires, est une démonstration supplémentaire du talent indéniable de cette influenceuse algérienne.

La renommée de Numidia ne fait que croître. Avec ses 7,1 millions d’abonnés, elle ne cesse de fasciner et de gagner en popularité. Le teaser de « Hay alia » avait déjà atteint 1,5 million de vues en une journée, preuve de l’anticipation et de l’enthousiasme que génère chacune de ses sorties.

La chanson, ainsi que le clip ont donc été reçu, avec un engouement certain par le public. Numidia n’a pas hésité a remercier les personnes qui l’encouragent depuis tant d’année.

Elle a partagé, en stories Instagram, des vidéos de ses admirateurs, frodonnant ou même dansant sue « Hay Alia », reprenant la chorégraphie ou faisant des « Playbacks ». Ensuite, elle a aussi tenu a relayé un post de « Spotify Arabia », le pôle de Spotify dédié à la musique arabe.

Pour rappel, Spotify est l’un des principaux services de streaming musical, comptant plus de 527 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 210 millions d’abonnés payants, en mars 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Spotify العالم العربي (@spotifyarabia)

« Hay alia », un chef-d’oeuvre artistique

est indéniablement un chef-d’œuvre artistique qui illustre le timbre distinctif de Numidia, réitérant sa position en tant qu’artiste. Le clip, majoritairement filmé dans le sud de l’Algérie, est un véritable kaléidoscope visuel, arborant des paysages à couper le souffle et des tableaux soigneusement orchestrés qui exaltent la chorégraphie et les danseurs.

Au-delà de sa beauté visuelle, le clip met aussi en avant le riche patrimoine algérien, en particulier celui du sud du pays. L’utilisation de décors naturels et d’éléments culturels authentiques sert à la fois à sublimer l’œuvre et à célébrer la diversité et la richesse de la culture algérienne.

L’esthétique du clip, méticuleusement conçue, est une véritable symphonie pour les yeux. Les tenues de Numidia, minutieusement choisies, la mettent en valeur, attestant d’une attention aux détails qui se reflète dans chaque aspect de la direction artistique. Ce soin, allié à la mise en lumière du patrimoine algérien, rend « Hay alia » non seulement un triomphe musical, mais aussi une vitrine artistique.

Le succès continu de Numidia : elle n’en est pas à son coup d’éssai

Ce n’est pas la première fois que Numidia fait sensation sur la scène musicale. Elle avait déjà fait son grand retour en février 2023 avec le tube « Fi Laman ». La chanson avait rapidement connu un immense succès, recevant des louanges de la part de ses pairs et des internautes.

Le nouveau single de Numidia Lezoul, « Hay alia », a établi un record pour l’artiste algérienne, atteignant un million de vues sur YouTube en moins de 24 heures après sa publication. Ce chiffre impressionnant témoigne de l’influence qu’elle a sur sa communauté de fans. Par ailleurs, la chanson a également atteint la première place des tendances sur YouTube, ce qui démontre l’intérêt et l’engagement des utilisateurs envers la musique de Numidia.