Numidia en larmes sur Instagram : « dites à mon frère qu’il me manque »

L’influenceuse et chanteuse algérienne Numidia Lezoul a partagé hier sur son compte Instagram des stories émouvantes dans lesquelles elle évoque sa relation compliquée avec son frère cadet Idir.

La star, suivie par plus de 7 millions d’abonnés, a révélé qu’elle était en froid avec lui depuis longtemps et qu’il lui manquait beaucoup. Rappelons que Idir, actuellement à Dubaï, est également un tiktokeur qui possède près de 223k abonnés sur son compte Tiktok.

Numidia Lezoul, qui a connu la célébrité grâce à sa participation à l’émission Alhan wa Chabab en 2013, a expliqué que son frère avait fait beaucoup de “bêtises” et qu’il avait été influencé par de mauvaises fréquentations.



Elle a affirmé qu’en tant que grande sœur, c’était elle qui l’avait élevé et qu’elle avait toujours été là pour l’épauler et le soutenir, mais qu’il avait fini par s’éloigner d’elle.

L’ambassadrice de la plateforme de streaming musical Spotify en Algérie a ensuite demandé à ses fans de prendre soin de son frère s’ils le croisaient, affirmant qu’il était au fond de lui « très gentil » et avait « un très bon cœur ».

« Dites lui que je l’aime »

La jeune femme de 28 ans, qui a récemment sorti son single “Jamais Yensek” en duo avec Lyna Mahyem, a fondu en larmes en avouant que ce sujet était sensible pour elle.

La voix brisée par l’émotion, Numidia a terminé son intervention en demandant à ses « bébés d’amour » de transmettre à son frère qu’elle l’aimait et qu’il lui manquait.

Numidia Lezoul a ainsi montré une facette plus intime et plus vulnérable de sa personnalité, loin de l’image glamour et pétillante qu’elle affiche habituellement sur les réseaux sociaux.

Ses abonnés ont été touchés par sa sincérité et lui ont envoyé des messages de soutien et d’encouragement. Certains ont même tenté de contacter Idir pour lui transmettre les mots de sa soeur.