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Numéro de téléphone fixe : Algérie Télécom lance un nouveau service en ligne pour ses abonnés

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Amina Aouadi
3 min de lecture
Numéro de téléphone fixe : Algérie Télécom lance un nouveau service en ligne pour ses abonnés
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Algérie Télécom annonce le lancement d’un tout nouveau service en ligne dédié aux demandes de transfert de ligne téléphonique.

Cette innovation majeure permet désormais aux clients changeant de domicile de réaliser l’ensemble de la procédure administrative à distance, sans devoir effectuer le moindre déplacement vers les agences commerciales de l’entreprise.

Une révolution numérique axée sur le confort de l’abonné

Dans le cadre de la dynamique nationale de numérisation de l’administration, Algérie Télécom s’efforce de fluidifier le parcours de sa clientèle. Le déménagement constitue traditionnellement une période complexe nécessitant de multiples démarches administratives.

Conscient de cet enjeu quotidien, l’opérateur national répond aux attentes de ses usagers en dématérialisant l’opération de transfert de ligne fixe. Grâce à la mise en place d’un formulaire numérique spécifiquement conçu à cet effet, le processus devient rapide et accessible à tout moment.

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Cette démarche globale vise non seulement à alléger la charge de travail au niveau des guichets physiques, mais aussi à réduire considérablement la bureaucratie.

L’ambition affichée par l’entreprise est de rapprocher davantage ses services des citoyens, en offrant une alternative moderne et efficace à l’ensemble des ménages qui souhaitent conserver leur accès téléphonique et internet lors de leur changement de résidence.

Une démarche à distance simple et parfaitement structurée

La nouvelle procédure mise en œuvre par l’opérateur historique se distingue par sa grande simplicité d’utilisation.
Le client désireux de transférer sa ligne vers son nouveau logement doit simplement accéder à la plateforme numérique officielle d’Algérie Télécom pour y remplir le formulaire dédié.

La saisie comporte les informations personnelles essentielles ainsi que les éléments indispensables au traitement du dossier. Une fois le formulaire dûment complété, la requête est transmise électroniquement en un instant.

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Dès sa réception dans la base de données, les équipes spécialisées d’Algérie Télécom prennent le relais pour analyser la faisabilité technique de la demande en fonction de la zone géographique ciblée.

Après cette phase d’étude approfondie, les agents de l’opérateur entrent en contact avec le demandeur afin de finaliser l’opération sur le terrain et procéder au raccordement à la nouvelle adresse.

Rigueur administrative et continuité du service public

En parallèle de la généralisation de cet outil digital innovant, Algérie Télécom veille à maintenir une rigueur administrative irréprochable pour garantir la sécurité et la traçabilité des opérations.

C’est pourquoi les documents officiels de l’opérateur intègrent également un modèle formel de demande de transfert.
Ce document type consigne avec précision les informations identitaires de l’abonné, la localisation de l’ancienne habitation, les coordonnées de la nouvelle résidence, ainsi que la date exacte du dépôt de la requête.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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