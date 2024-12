Numérisation : Un défi pour moderniser les bibliothèques publiques algériennes

Le ministre de la Culture et des Arts, Zohir Bellou, a présidé ce lundi 23 décembre 2024, un atelier d’étude consacré à la thématique du « réseau national des bibliothèques sectorielles et la transformation numérique ».

Cet événement, tenu au palais de la culture Moufdi Zakaria, a rassemblé des cadres du ministère, des directeurs de bibliothèques publiques, ainsi que des experts chargés du dossier de la numérisation et du réseautage.

Numérisation et réseautage : Des priorités stratégiques

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a souligné l’importance de la numérisation comme pierre angulaire de l’amélioration des services des bibliothèques publiques.

« La transition numérique est un outil incontournable pour rapprocher les services des citoyens et simplifier l’accès à la connaissance, notamment pour les jeunes générations habituées aux nouvelles technologies », a-t-il déclaré.

L’objectif principal est de moderniser la gestion des bibliothèques à travers un réseau national interconnecté, soutenu par des outils numériques.

Cette approche vise à garantir une diffusion plus large et équitable des ressources disponibles, estimées à plus de 2,4 millions de documents.

Défis et opportunités de la transition numérique

Le ministre a appelé les responsables locaux à relever le défi de la transformation numérique, affirmant que tout retard dans cette transition limiterait l’impact des investissements du secteur culturel.

« Sans numérisation et réseautage, les efforts pour enrichir les bibliothèques en ouvrages resteront insuffisants », a-t-il averti.

En ce sens, il a également insisté sur la nécessité d’aligner cette démarche avec les politiques nationales prônées par le président de la République qui mettent l’accent sur la digitalisation des services publics.

Soutien technique et humain

Pour garantir le succès de cette initiative, le ministère s’engage à fournir les moyens matériels et humains nécessaires.

Cela inclut le recrutement de techniciens et d’ingénieurs spécialisés en informatique pour accompagner le processus de numérisation et assurer la gestion technique des bibliothèques connectées.

Il a également encouragé une réflexion collective et pragmatique à travers des ateliers de travail organisés lors de cette journée.

Ces échanges visent à identifier les obstacles et à proposer des solutions adaptées pour une mise en œuvre efficace.

Le séminaire s’est clôturé par l’adoption de plusieurs recommandations, qui seront intégrées dans le plan annuel du ministère.

Ces mesures concrètes visent à accélérer la numérisation et le réseautage des bibliothèques, afin de répondre aux attentes des lecteurs et de contribuer au développement d’un écosystème culturel dynamique et inclusif.