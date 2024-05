Numérisation et été 2024 au menu de la Réunion du Gouvernement de ce 11 mai

Le Premier Ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une réunion gouvernementale ce samedi, axée sur la mise en œuvre des directives présidentielles concernant l’activation totale du nouveau système d’investissement et immobilier économique, ainsi que la présentation d’offres couvrant plusieurs secteurs.

En effet, le Premier Ministre, Nadir Larbaoui, a présidé une réunion gouvernementale ce samedi 11 mai 2024. L’objectif principal était de suivre les directives du Président de la République concernant l’activation totale du nouveau système d’investissement et immobilier économique. Cela a été souligné dans un communiqué des services du Premier Ministre.

De plus, lors de cette réunion, le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique a présenté l’état d’avancement de l’installation de l’Agence Nationale de l’Immobilier Industriel. Cette agence sera en charge de l’aménagement et de la connexion des zones industrielles aux routes et réseaux divers.

Accélération de la transformation numérique

En outre, dans le cadre de l’accélération de la transformation numérique, le gouvernement a examiné les progrès de la réalisation du Centre National Algérien des Services Numériques. Cette initiative vise à moderniser les services numériques dans le pays.

De plus, la réunion a également abordé le cadre réglementaire définissant les envois postaux ainsi que les moyens de renforcer le cadre réglementaire régissant la gestion des drogues et des substances psychotropes saisies ou confisquées. Ceci s’inscrit dans le cadre de la prévention de l’abus et du trafic illicite de ces substances.

En préparation de la prochaine saison estivale, le gouvernement a étudié plusieurs mesures relatives aux règles générales d’utilisation et d’exploitation touristique des plages. L’objectif est d’améliorer la gestion des plages et de fournir des services de haute qualité aux vacanciers.

Pour conclure, la réunion gouvernementale dirigée par le Premier Ministre, Nadir Larbaoui a démontré l’engagement ferme du gouvernement à mettre en œuvre les directives présidentielles pour stimuler l’investissement, promouvoir le développement numérique, renforcer le cadre réglementaire et améliorer le secteur touristique.