Numérisation en Algérie : regards croisés lors du colloque international de l’ESSS

L’École Supérieure de la Sécurité Sociale (ESSS) a récemment accueilli un événement scientifique d’envergure, plongeant dans les méandres de la transformation numérique. Ce colloque international, organisé les 13 et 14 décembre derniers par le laboratoire LTESS en collaboration avec le laboratoire MaGiPo, a brillamment levé le voile sur un thème crucial : « La transformation numérique des organisations : Les préalables en management des ressources humaines ». Réunissant un éminent parterre d’experts et de chercheurs, tant nationaux qu’internationaux, cet événement s’est déroulé au niveau du siège de l’ESSS à Ben Aknoun (Alger), et a également été accessible en ligne.

Le coup d’envoi de cette manifestation scientifique a été donné par le Professeur Nacer Daddi Addoune, Directeur de l’ESSS, qui a appuyé l’importance capitale de la transformation numérique dans l’économie nationale. De plus, Professeur Daddi Addoune a rappelé que l’efficacité des organisations repose désormais sur la maîtrise des nouvelles technologies, établissant ainsi un lien indéniable entre leur utilisation judicieuse et la productivité.

Dans la lignée de cette vision, Professeure Meriem Cherfouh, Présidente du colloque et Directrice adjointe chargée des relations extérieures et de la formation continue à l’ESSS, a souligné avec pertinence l’émergence des nouvelles technologies dans notre quotidien, éclairant de ce fait leur impact multifacetté, en particulier dans le monde du travail et la gestion des ressources humaines.

« Ce colloque international sera une tribune pour mettre en lumière les défis que pose la numérisation au sein des entreprises et des organismes algériens. Il ouvre les portes à un échange de connaissances et de bonnes pratiques cruciales dans ce domaine », a souligné avec conviction la Professeure Cherfouh lors de son allocution inaugurale.

Le représentant du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, Mohamed Louail, a quant à lui mis en lumière les efforts déployés par le Ministère dans cette transformation. Il a évoqué les solutions numériques telles que le portail El Wassit, Khadamati et Tawdjih, démontrant ainsi l’engagement concret envers ce changement, conformément aux engagements du Président de la République.

Le colloque s’est aussi distingué par la présence d’une élite académique, nationale et internationale, traitant de différents axes centraux liés à la numérisation, à l’instar de la numérisation, ses formes et ses configurations, ses avantages et ses exigences, ou encore du cadre juridique des TIC, ainsi que du recrutement, la formation de perfectionnement et le suivi des RH. Ces thématiques ont été diffusées au cours du colloque sous forme de conférences, séances plénières, ateliers et tables rondes. Outre les éminents chercheurs et universitaires, cet événement a rassemblé une variété de profils, entre étudiants, cadres des organisations sous la tutelle du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, ainsi que des acteurs économiques.

Face aux défis de la transformation numérique, où en est l’Algérie ?

Le premier jour du colloque s’est révélé riche en échanges et en expertises, mettant en lumière des perspectives cruciales pour la transformation numérique en Algérie et offert un panorama complet des défis, enjeux et avancées de la numérisation en Algérie.

La première plénière, animée par la Professeure Cherfouh, a brillamment débuté avec la participation du représentant du Directeur général de la caisse nationale de la retraite (CNR), abordant la transformation digitale de cette institution. Suivi de près par Docteur Mohamed Amroune, qui a soulevé la numérisation et la transparence comme étant des enjeux de l’Algérie nouvelle.

Cette plénière a été également marquée par l’intervention du Professeur Larkeche Seddik, expert international en droit et stratégie de l’Université de Lyon 3 (France), abordant la préparation d’un climat organisationnel adéquat à la numérisation. Lefkir Farid, Président de l’Algerian Information Technology Association et Général Manager de M2I Services, a, quant à lui, dressé un état des lieux concernant la transformation numérique en Algérie.

La présentation d’un projet de Chatbot, mis en place dans le cadre de la stratégie de transformation digitale de l’ESSS, a clôturé cette séance. Ayant encadré le travail, Docteur Rouane Rafik, Directeur adjoint chargé de la post-graduation à l’ESSS et membre du Labo LTESS, a partagé les détails de cette initiative novatrice, avec l’intervention de Lamine Rahmoune, étudiant de l’ESSS et concepteur du Chatbot dans le cadre de son Master, et la collaboration du Docteur Rouane Sihem, MCA à l’Université de Toulouse (France).

Ce Chatbot vise à simplifier à l’information, à offrir un support constant aux étudiants et aux membres de l’ESSS, tout en répondant efficacement aux requêtes et aux besoins courants. Il s’érige comme une solution efficace pour optimiser la communication et l’assistance, garantissant ainsi une expérience fluide et améliorée au sein de l’établissement.

À LIRE AUSSI :

>> Retraités en Algérie : annonce importante du DG de la CNR

Vers de nouvelles perspectives de numérisation !

La seconde plénière, placée sous le signe du partage d’expériences, a été le théâtre d’interventions riches et variées, proposant une vision holistique de la transformation numérique et de son impact sur la gestion des ressources humaines. Les représentants de la CNAS ont également enrichi ces échanges en partageant l’expérience précieuse de la caisse dans sa transition numérique. Leur témoignage a offert un aperçu concret des défis et des réussites rencontrées dans l’implémentation de nouvelles technologies au sein d’une institution aussi cruciales pour la société.

Le Professeur Mebarka Souakri de l’Université d’Alger 3, accompagné du Docteur Redouane Khelifati, enseignant à l’ENSSEA, a initié les débats en explorant la relation entre la transformation numérique et la culture organisationnelle. Ils ont mis en lumière le rôle crucial des ressources humaines en tant que moteur de changement dans ce contexte. Abbas Laghoub, Business Account Manager chez Pointili, a ensuite soulevé la question essentielle de la conciliation entre l’outil technologique et l’aspect humain dans la digitalisation des ressources humaines. La séance a aussi accueilli Djallal Bouaballah, conseillé en stratégie de transformation numérique et cybersécurité, qui a offert une perspective sur la transformation numérique en tant que changement de paradigme pour les ressources humaines.

La journée s’est clôturée par des échanges dynamiques lors d’un panel consacré aux stratégies RH pour une transformation numérique réussie en entreprise. Un atelier scientifique captivant sur « Le pouvoir de l’équilibre : Intégration intelligente des technologies dans nos structures » a ensuite permis d’approfondir les discussions, offrant des perspectives concrètes pour une intégration efficiente des nouvelles technologies dans le tissu organisationnel.

À LIRE AUSSI :

>> Nouvelle version de la carte CHIFA : annonce importante du ministre du Travail

Colloque international de l’ESSS sur la numérisation : quels sont les points à retenir ?

Une série d’ateliers scientifiques thématiques pointus ont animé la seconde journée du colloque, offrant une perspective approfondie sur la transformation numérique et ses multiples facettes. Le premier atelier a scruté à la loupe la « Transformation numérique : État des lieux, expériences des pays et réformes », permettant ainsi une comparaison et une analyse des expériences internationales dans ce domaine.

Le second atelier, axé sur « Transformation numérique : Management, organisation des entreprises », a exploré les stratégies et les modèles organisationnels les plus adaptés à l’ère digitale. Tandis que le troisième atelier, consacré à « Transformation numérique : Formation RH, recrutement, apprentissage », a mis l’accent sur l’aspect crucial de la formation et du recrutement dans un environnement en constante évolution.

La clôture de ce colloque d’exception s’est effectuée sur un débat éclairé, articulé autour de la transformation numérique. Ce débat a été suivi par la présentation d’une série de recommandations stratégiques pour la mise en œuvre des exigences de gestion des ressources humaines dans le contexte de la transformation numérique. Ces suggestions et ces conseils visent à guider l’application efficace des exigences de gestion des ressources humaines dans le cadre de la transition numérique, offrant ainsi une feuille de route précieuse pour les entreprises et organisations engagées dans cette transformation.