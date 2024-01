Numérisation de la justice en marche : l’Algérie organise un séminaire international

Un séminaire international sur le thème « L’avocat face à la justice numérique : défis et perspectives » s’est tenu à Alger. Cette rencontre a réuni des avocats, magistrats, experts, et spécialistes algériens et étrangers.

En effet, dans son discours, Mohamed Reggaz, Secrétaire général du ministère de la Justice, a souligné l’importance de la justice numérique. Il a mis en avant ses avantages et son impact positif sur le fonctionnement du travail judiciaire.

Reggaz a appelé les acteurs du secteur, particulièrement les magistrats, avocats, et huissiers de justice, à sensibiliser sur l’introduction des moyens électroniques. Ces outils visent à améliorer l’efficacité de l’appareil judiciaire en facilitant les tâches des professionnels et en réduisant les déplacements vers les juridictions. Il a souligné que l’utilisation des supports électroniques permet également de réduire les dépenses des avocats, contribuant ainsi à une utilisation plus efficace des ressources.

Reggaz a rappelé que l’expérience de la justice numérique dans les affaires civiles a été lancée il y a environ un an. Elle s’est récemment généralisée à toutes les juridictions comme principal moyen dans toutes les étapes du travail judiciaire. Il a encouragé les avocats à s’inscrire sur la plateforme numérique pour participer pleinement au processus.

Brahim Tairi, président de l’Union nationale des Ordres des avocats, a souligné le devoir de l’avocat de s’adapter à la transformation numérique mondiale. Il a mis en avant l’importance du séminaire pour partager les efforts et réalisations de l’Algérie en matière de numérisation judiciaire.

Adaptation aux changements induits par la révolution numérique

En outre, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de la région d’Oum El Bouaghi, Abdelhafid Ben Fateh, a appelé les avocats à s’adapter aux changements induits par la révolution numérique, soulignant l’impératif de rester à la pointe de ces évolutions.

Jacqueline Scott, présidente de l’Union internationale des avocats (UIA), a affirmé que cette institution offre aux avocats la possibilité de se former dans divers domaines liés à la justice. Elle a souligné l’importance cruciale de la formation dans le contexte de la révolution numérique pour accroître l’efficacité des avocats au service des justiciables.

Ouafya Sidhoum, présidente du Comité national algérien de l’UIA, a noté que l’Algérie a été choisie par l’Union internationale des avocats pour abriter la première rencontre de l’année dans le cadre de ses séminaires scientifiques. Cela vise à encourager les avocats algériens à s’engager pleinement dans la justice numérique.

Pour conclure, ce séminaire international, organisé par l’Ordre des avocats de la région d’Oum El Bouaghi en collaboration avec l’UIA, sous l’égide du ministère de la Justice, constitue une étape majeure dans la promotion de la justice numérique en Algérie. Il offre une plateforme d’échange d’expériences, de sensibilisation, et de formation, soulignant l’importance cruciale de l’adaptation des professionnels du droit aux avancées technologiques. L’Algérie se positionne ainsi comme un acteur clé dans le dialogue international sur la transformation numérique de la justice.