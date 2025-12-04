Bourse d’Alger : Les ordres d’achat et de vente bientôt 100 % numériques avant fin décembre

Le marché financier algérien s’ouvre à une nouvelle ère. La Bourse d’Alger adopte un système électronique pour les ordres de vente et d’achat avant fin décembre.

La Bourse d’Alger s’apprête à franchir une étape majeure dans son processus de modernisation. Avant la fin du mois de décembre, l’ensemble des ordres d’achat et de vente d’actions et d’obligations sera émis de manière électronique. Le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Youssef Bouznada, a annoncé cette nouvelle lors d’un rendez-vous technique national réunissant les acteurs du marché financier.

Youssef Bouznada a expliqué que ce passage au numérique renforcera la transparence des transactions, accélérera l’exécution des opérations et réduira les risques liés au traitement manuel. Selon lui, le marché financier national est désormais “unifié et prêt” pour concrétiser ce changement, grâce au nouveau cadre légal et réglementaire mis en place ces dernières années.

Ce système numérique permettra une traçabilité complète de chaque opération, du dépôt de l’ordre jusqu’à son exécution, ce qui améliore la confiance des investisseurs et facilite le contrôle des autorités financières.

Une étape décisive dans la modernisation du marché financier

Le lancement de la numérisation des ordres en Bourse représente une étape essentielle dans l’ambition de l’Algérie de dynamiser son marché financier.

Pour Bouznada, ce chantier s’inscrit dans une vision globale visant à faire de la Bourse un véritable outil de financement pour les entreprises et non un simple marché secondaire aux volumes limités.

La transition numérique doit aussi permettre d’attirer de nouveaux investisseurs institutionnels et individuels, grâce à une meilleure accessibilité, une rapidité accrue et une plus grande fiabilité.

Séduire les entreprises et encourager le financement direct

Lors de son intervention, le président de la COSOB a mis l’accent sur la nécessité d’ouvrir davantage la Bourse aux entreprises de toutes tailles : petites, moyennes ou grandes. Il a insisté sur les avantages du financement direct via le marché financier : croissance plus rapide, transparence renforcée, crédibilité accrue ainsi qu’une diversification des sources de capital.

Pour lui, le marché financier doit passer “d’un rôle secondaire à un rôle central” dans la dynamique économique du pays. Cette transition repose sur trois éléments clés : la performance des acteurs du marché, la capacité d’innovation des institutions financières ainsi que la confiance des entreprises et des investisseurs.

La numérisation des ordres d’achat et de vente constitue bien plus qu’une réforme technique. Elle marque le début d’une nouvelle phase pour la Bourse d’Alger, appelée à jouer un rôle plus important dans le financement de l’économie et l’accompagnement des entreprises.

