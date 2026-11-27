Le Haut-Commissariat à la numérisation a annoncé, ce vendredi, la création de trois organismes nationaux placés sous sa tutelle, en vertu de trois décrets présidentiels.

Le numéro 81 du Journal officiel a publié les décrets fixant l’organisation, les missions et les prérogatives de ces nouvelles entités.

Il s’agit, en premier lieu, de la nouvelle Autorité nationale de certification électronique, instituée par le décret présidentiel n° 26-359. Spécialisée dans les services de confiance et la certification électronique, elle est chargée d’encadrer, de contrôler et de développer ces prestations.

Des décrets présidentiels pour encadrer la certification, les données et l’IA

Vient ensuite la création de l’Agence nationale pour le développement des centres de données, en vertu du décret présidentiel n° 26-362.

Celle-ci a pour mission d’apporter un appui technique au Haut-Commissariat à la numérisation dans l’exécution de ses attributions, notamment celles liées aux centres de données et aux infrastructures connexes.

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Elle est également chargée, conformément à l’article 5 du décret, de réaliser, gérer, moderniser et assurer la maintenance des centres de données qui lui sont confiés par l’autorité de tutelle, ainsi que des infrastructures numériques associées, en particulier celles dédiées à l’intelligence artificielle et aux nouvelles technologies.

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À ces entités s’ajoute la création de l’Agence nationale pour le développement des systèmes d’information et des solutions numériques, instituée par le décret présidentiel n° 26-363.

Elle est investie de la mission de développer les logiciels de base, les systèmes d’exploitation et les solutions destinées à l’intelligence artificielle et aux technologies modernes.

Consolider la souveraineté numérique et dynamiser l’économie nationale

La mise en place de ces organismes vise à renforcer le cadre institutionnel du Haut-Commissariat à la numérisation et à consolider les capacités nationales dans les domaines des centres de données, du cloud computing, de l’intelligence artificielle et des technologies avancées.

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À travers la fourniture d’un soutien technique spécialisé, cette démarche entend asseoir les fondements de la souveraineté numérique, améliorer la performance, créer de la valeur et impulser l’économie numérique, en parfaite adéquation avec la Stratégie nationale de transformation numérique.