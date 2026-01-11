Numérisation, agriculture, retour des jeunes à l’étranger : les décisions clés du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé récemment une réunion du Conseil des ministres. La rencontre a porté sur trois dossiers majeurs : l’avancement de la numérisation dans le pays, la feuille de route du secteur agricole pour 2026, et le suivi de la campagne de labour et de semis pour la saison agricole 2025-2026.

Lors de la réunion, le président a salué les progrès significatifs réalisés par l’Algérie dans la numérisation des informations et des données. Il a insisté sur l’importance de relier et d’analyser ces données afin de détecter rapidement les dysfonctionnements et d’y apporter des solutions efficaces.

Pour ce faire, il a demandé à tous les ministères de constituer des équipes techniques chargées de la mise à jour quotidienne des informations dans la base de données numérique nationale, sans aucune forme de retard. Cette initiative permettra une meilleure gestion et un suivi précis des données par les services concernés.

Agriculture : une stratégie ambitieuse pour 2026

Le président a réaffirmé que l’organisation du secteur agricole doit rester une priorité absolue. L’objectif principal est d’augmenter le rendement par hectare, tout en modernisant les méthodes de production. Il a demandé au gouvernement de mobiliser tous les moyens pour accroître la production de céréales, secteur stratégique pour l’économie nationale.

La feuille de route prévoit également l’adoption de méthodes scientifiques, avec la participation d’experts et d’ingénieurs agronomes, en tenant compte de la qualité des semences et des particularités des sols de chaque région.

Le président a appelé à réviser la loi d’orientation agricole, à encourager la création de coopératives spécialisées et à réduire les importations sans provoquer de pénuries. Il a enfin demandé de relancer la production de viandes rouges et blanches afin de répondre aux besoins du marché national.

Pour la campagne 2025-2026, Abdelmadjid Tebboune a fixé comme priorité l’extension des surfaces cultivées à 3 millions d’hectares. Il a souligné l’urgence d’importer le matériel agricole nécessaire à la récolte, en particulier pour les céréales, le maïs et le tournesol.

Soutien aux jeunes Algériens à l’étranger

En clôture, le président a lancé un appel aux jeunes Algériens en situation irrégulière à l’étranger, souvent trompés ou exploités. Le Conseil des ministres a décidé de régulariser leur situation, à condition qu’ils ne récidivent pas.

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes impliquées dans des crimes graves ou collaborant avec des services étrangers contre l’Algérie. Les consulats algériens à l’étranger seront chargés de mettre en œuvre cette décision jusqu’au retour des jeunes au pays.

Cette réunion souligne la volonté de l’État de combiner modernisation administrative, sécurité alimentaire et protection des citoyens, tout en renforçant l’efficacité et la justice sociale dans la gestion des politiques publiques.