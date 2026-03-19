Nuit tragique : cinq enfants et leurs parents retrouvés morts à leur domicile

Une nouvelle tragédie liée au monoxyde de carbone a plongé la wilaya d’El Bayadh dans la stupeur. Mardi soir, dans le quartier Sidiqiya, sept membres d’une même famille ont perdu la vie à l’intérieur de leur domicile, victimes d’une intoxication au gaz. Un drame brutal qui rappelle, une fois de plus, le danger constant de ce gaz inodore et invisible, souvent qualifié de “tueur silencieux”.

Selon les informations communiquées par les services de la Protection civile et confirmées par un communiqué des autorités locales, l’intervention a été déclenchée aux environs de 20h30 après un signalement faisant état d’un cas d’intoxication au gaz dans une habitation.

Une intoxication au monoxyde de carbone qui emporte toute une famille à El Bayadh

Le bilan est lourd. Les victimes sont le père, la mère et leurs cinq enfants. Tous ont succombé sur place à l’inhalation de monoxyde de carbone.

Face à l’ampleur de la tragédie, le wali d’El Bayadh, Noureddine Belaârib, s’est rendu immédiatement sur les lieux, accompagné des autorités sécuritaires, militaires et locales, ainsi que du directeur de la Protection civile. Sur place, il a constaté l’ampleur du drame et supervisé les opérations d’intervention.

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Dans son message, il a présenté, en son nom et au nom des habitants de la wilaya, « les plus sincères condoléances et sa profonde compassion » à la famille endeuillée.

Les dépouilles des victimes ont été transférées vers la morgue de l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf, tandis que les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

Monoxyde de carbone : un danger récurrent qui continue de faire des victimes

Ce nouvel épisode remet en lumière les risques persistants liés au monoxyde de carbone, un gaz toxique qui peut se diffuser sans odeur ni couleur, rendant sa détection particulièrement difficile.

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Les autorités et services spécialisés rappellent régulièrement les mesures de prévention essentielles pour éviter ce type de drame :

Assurer une bonne aération des habitations, notamment lors de l’utilisation d’appareils de chauffage

Vérifier régulièrement l’état des équipements fonctionnant au gaz

Procéder à un entretien périodique des installations

Installer des détecteurs de monoxyde de carbone

Ces recommandations visent à limiter les risques d’exposition à ce gaz, responsable chaque année de plusieurs accidents domestiques en Algérie.

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Au-delà du choc suscité par cette disparition collective, ce drame souligne une nouvelle fois la nécessité d’une vigilance accrue face aux dangers domestiques liés au gaz. L’enquête en cours devra établir les circonstances précises de l’accident, alors que les appels à la prévention se multiplient.