Nuit de panique à Blida : un feu déchaîné éclate dans un centre commercial [images]

Dans la nuit de mardi à mercredi, un violent incendie a embrasé un centre commercial niché au cœur du quartier El Hanaïchia, dans la commune de Meftah (wilaya de Blida). Les flammes, impressionnantes et rapides, menaçaient de s’étendre aux habitations voisines. Mais grâce à une intervention musclée de la Protection civile, le feu a été maîtrisé à temps, sans faire de victimes.

Si aucun bilan humain n’est à déplorer, l’ampleur de la mobilisation révèle l’intensité du danger. C’est tout un arsenal anti-incendie qui a été déployé pour faire barrage au feu. Le calme est revenu à Meftah, mais l’ombre du drame n’a pas été loin.

Blida : un front uni contre un brasier qui semblait vouloir tout engloutir

L’alerte a été donnée à 22h42. En quelques minutes, les sirènes ont brisé le silence nocturne. Le feu, déjà bien installé dans le centre commercial, menaçait de se propager à une vitesse fulgurante.

Face à la virulence des flammes, les sapeurs-pompiers de Blida ont dû faire appel à des renforts d’autres wilayas. Le dispositif mis en place témoigne de la gravité de la situation :

10 camions d’extinction , dont 8 mobilisés directement par la Protection civile de Blida

, dont 8 mobilisés directement par la Protection civile de Blida 1 échelle mécanique

1 ambulance

1 véhicule d’éclairage

Des renforts de l’ unité nationale d’entraînement et d’intervention , avec 3 autres camions d’extinction et un camion-échelle

, avec 3 autres camions d’extinction et un camion-échelle Et en soutien, 5 camions supplémentaires venus des directions de la Protection civile d’Alger et de Boumerdès

Un feu violent éclate dans un centre commercial, les habitations épargnées

Selon le communiqué officiel de la Protection civile, aucune perte humaine n’a été enregistrée.

Le feu n’a pas franchi les limites du centre commercial, grâce à un travail de confinement rapide et stratégique. Les habitations voisines, densément peuplées, ont été protégées in extremis, évitant ainsi un possible drame.

Les opérations d’extinction se sont poursuivies durant plusieurs heures, mobilisant hommes, équipements et coordination. Si les dégâts matériels restent à évaluer, l’efficacité de l’intervention a permis d’éviter une catastrophe plus lourde.

CEn effet, ce type d’incident remet en lumière la vulnérabilité des zones commerciales et l’importance d’un équipement de sécurité adapté. Il souligne aussi l’efficacité et le professionnalisme des unités de la Protection civile, souvent en première ligne, dans des conditions extrêmes.

En somme, alors que l’enquête sur les causes du sinistre devrait être ouverte, les habitants de Meftah peuvent souffler. Cette nuit-là, il n’y a eu aucune perte humaine, ni blessés.