Nucléaire : l’Algérie obtient le soutien technique de l’AIEA pour plusieurs projets stratégiques

L’Algérie consolide son engagement dans le nucléaire pacifique grâce à une déclaration commune avec l’AIEA visant à développer des applications dans l’énergie, l’eau et l’agriculture.

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a tenu ce dimanche une réunion en visioconférence avec le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi. Selon le communiqué du ministère, cet échange s’inscrit dans la continuité des engagements pris lors de la visite officielle du responsable onusien en Algérie en octobre dernier.

À l’issue des discussions, les deux parties ont signé une “déclaration commune sur la coopération dans le domaine des usages pacifiques de l’énergie nucléaire”, marquant une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre Alger et l’AIEA.

🟢 À LIRE AUSSI : Devançant les USA et l’Irak, l’Algérie devient N°1 au monde dans une avancée énergétique majeure

Renforcement de la coopération avec l’AIEA

La réunion avait pour objectif principal de faire le point sur l’avancement des actions convenues durant la visite du directeur général de l’AIEA à Alger. À l’époque, les deux parties avaient exprimé leur volonté de renforcer la collaboration technique et de multiplier les projets conjoints dans plusieurs secteurs sensibles.

Le ministère des Affaires étrangères rappelle que la coopération avec l’AIEA constitue un volet essentiel de la stratégie nationale visant à développer les sciences et technologies nucléaires à des fins exclusivement pacifiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie vice-présidente du comité droit d’auteur de l’OMPI

Une déclaration commune pour développer les usages civils du nucléaire

La signature du document marque un tournant important. Selon le communiqué, cette déclaration vise à renforcer l’appui technique apporté par l’AIEA à l’Algérie, à travers un ensemble de projets structurants.

L’agence internationale s’engage notamment à accompagner l’Algérie dans une étude approfondie portant sur le développement d’applications nucléaires dans plusieurs domaines clés :

Production d’électricité, un axe stratégique face à la demande énergétique croissante ;

Santé , notamment dans le diagnostic et le traitement par technologies nucléaires ;

, notamment dans le et le traitement par technologies nucléaires ; Dessalement de l’eau de mer, un enjeu crucial pour la sécurité hydrique ;

; Agriculture, grâce aux techniques nucléaires utilisées pour l’amélioration des cultures et la lutte contre les parasites.

Cette feuille de route place l’Algérie parmi les pays africains engagés dans une démarche scientifique encadrée, respectueuse des normes internationales et tournée vers l’innovation.

Le ministère des Affaires étrangères souligne que ce partenariat contribue également à conforter la position de l’Algérie en tant qu’acteur responsable dans le domaine nucléaire civil, engagé dans la transparence et le respect des normes internationales.

🟢 À LIRE AUSSI : Le Made in Algeria séduit Oman : 7 contrats signés pour exporter chocolat, dattes, fruits et légumes