Nuages, pluies, vents… quels caprices nous réserve la météo en Algérie ce 21 avril ?

Alors que nous entamons une nouvelle semaine, la météo semble offrir un visage plutôt stable dans l’ensemble. Cependant, comme souvent, quelques régions peuvent être sujettes à des caprices atmosphériques. Dans cette édition, plongeons dans les prévisions météorologiques pour ce dimanche 21 avril 2024 !

Le bulletin météo pour ce début de semaine nous invitent à anticiper un ciel partiellement voilé dans les régions Est et Centre du pays. Pendant ce temps, du côté des régions Ouest, nous devrions observer un ciel partiellement voilé à couvert, avec quelques précipitations locales dans les zones intérieures. Quant aux vastes étendues sahariennes, les prévisions météo pour ce dimanche annoncent un ciel majoritairement dégagé sur le Nord Sahara et le Sahara central, tandis que certaines parties du grand Sud connaîtront un ciel partiellement voilé.

Bulletin météo du 21 avril : quelles sont les températures du jour ?

Plongeons dans les prévisions des températures pour ce dimanche afin de mieux préparer notre journée. Nous pouvons nous attendre à des températures autour de 17 °C à Khenchela, Mostaganem et Béjaia. Pendant ce temps, dans les villes côtières telles qu’Alger, Oran et El Tarf, le thermomètre devrait osciller autour de 19 °C.

Aujourd’hui, des villes comme El Bayadh et Bouira pourraient voir le mercure monter jusqu’à 21 °C, offrant une douceur printanière à leurs habitants. Plus au Sud, à Naama et Touggourt, les températures devraient atteindre les 24 °C. Cependant, à Adrar, le mercure pourrait frôler les 34 °C, tandis que Timimoun pourrait voir les températures grimper jusqu’à 36 °C. À Illizi et à Tamanrasset, la chaleur sera encore plus intense, avec des températures avoisinant les 38 °C et 39 °C respectivement. Enfin, à In Guezzam, les thermomètres pourraient même atteindre les 42 °C.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents de sable persistants ce dimanche !

Par ailleurs, il est important de noter que l’ONM a placé trois wilayas de l’Ouest en vigilance jaune en raison des risques de pluie et d’orage. Il s’agit notamment des wilayas de Naama, Tlemcen et Ain Témouchent.

En outre, les services de Météo Algérie ont également indiqué que les wilayas de Béchar et de Béni Abbès sont sous vigilance jaune, mais cette fois-ci pour des risques de vents de sable. Ces conditions peuvent entraîner une réduction de la visibilité sur les routes et une augmentation de la présence de poussière dans l’air, ce qui peut présenter des risques pour sécurité routière.

Il est donc fortement recommandé aux résidents de ces régions de rester informés des mises à jour météorologiques et de suivre les conseils des autorités locales en cas de conditions météorologiques dangereuses. En restant vigilants et préparés, nous pouvons mieux faire face aux aléas de la météo et assurer notre sécurité et notre bien-être.

