Nuages, pluies, vague de froid… Que nous réserve la météo en Algérie pour ce dimanche 29 décembre ?

En ce début de semaine, une vague de froid persiste dans plusieurs wilayas. La journée de ce dimanche 29 décembre 2024 s’annonce donc fraîche, avec des variations météorologiques notables en fonction des différentes régions du pays. Voici un aperçu détaillé des conditions prévues aujourd’hui.

D’après le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions de l’Ouest bénéficieront d’un ciel majoritairement dégagé tout au long de la journée, offrant un temps clair et lumineux. Cependant, quelques passages nuageux pourraient ponctuer le ciel des hauts plateaux, où un temps relativement froid continuera de se faire ressentir.

Au Centre et à l’Est du pays, la matinée commencera sous le signe des nuages, accompagnés d’un brouillard local, en particulier sur les régions intérieures. Ces conditions laisseront place à un ciel dégagé à peu nuageux à mesure que la journée avancera. Les hauts plateaux et la région des Aurès connaîtront aussi la persistance d’un temps froid, accentué par la formation de gel en matinée.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au Sud du pays ?

Pour ce qui est des régions sahariennes, Météo Algérie a annoncé des passages nuageux sur la région de Béchar, le Nord Sahara ainsi que les Oasis, avec des pluies locales durant la matinée, notamment sur la région de Béchar.

De plus, le bulletin météo de ce dimanche 29 décembre prévoit un ciel généralement voilé à localement couvert sur l’extrême Sud vers la région de Djanet. Alors qu’au niveau des autres régions sahariennes, un ciel dégagé prévaudra.

Vague de froid en Algérie : alerte « jaune » dans ces wilayas !

Les températures annoncées pour ce dimanche révèlent une fraîcheur persistante dans plusieurs régions du pays. Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), le mercure oscillera entre 15 et 18 °C sur les régions côtières, offrant un climat relativement doux en comparaison aux régions intérieures.

Ces dernières enregistreront des températures variant entre 9 et 18 °C, témoignant d’un froid plus marqué, particulièrement sur les hauts plateaux. Dans le Sud, les régions sahariennes afficheront des valeurs plus contrastées, avec des températures comprises entre 11 et 27 °C.

Par ailleurs, une alerte de vigilance de niveau 1 a été émise par Météo Algérie, signalant des risques de grand froid. Les wilayas de Laghouat, Batna, Djelfa, El Bayadh, Khenchela et Naâma ont été placées sous vigilance jaune, appelant ainsi les habitants à la prudence, particulièrement durant les premières heures de la journée.