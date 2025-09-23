NRJ Music Awards 2025 : DJ Snake parmi les favoris avec trois nominations

L’événement musical de l’année est de retour ! La 27ᵉ édition des NRJ Music Awards se tiendra le vendredi 31 octobre 2025, en direct du prestigieux Palais des Festivals de Cannes. Les organisateurs ont dévoilé la liste des nominations et le nom de DJ Snake figure dans trois catégories.

Cette année encore, c’est au public qu’incombe la responsabilité de désigner les grands gagnants. Les votes sont désormais ouverts et les passionnés de la musique ont la possibilité de soutenir leurs artistes préférés dans les différentes catégories en compétition.

Les nominations sont là et les votes sont ouverts pour les catégories les plus convoitées, incluant : artiste Masculin francophone et international de l’année, artiste féminine francophone et internationale de l’année, révélation francophone et internationale de l’année, groupe/Duo francophone et international de l’année, titre francophone et international de l’année, clip de l’année et DJ de l’année.

Qui succédera aux lauréats de l’an dernier ? Quel artiste ou groupe sera désigné Révélation de l’année ? Qui décrochera le titre tant convoité d’Artiste Masculin ou Féminin de l’année ?

🟢 À LIRE AUSSI : Septimius Awards 2025 : Idir Benaibouche sacré meilleur acteur africain à Amsterdamk

DJ Snake en compétition aux NRJ Music Awards 2025

Cette année, l’emblématique DJ franco-algérien DJ Snake fait sensation en étant nommé dans trois catégories pour la 27e édition des NRJ Music Awards.

En effet, il se retrouve en compétition pour le prix de la Collaboration internationale de l’année grâce à son titre « Paradise » en duo avec Bipolar Sunshine. En plus de cela, son talent de DJ est reconnu avec une nomination dans la catégorie du DJ de l’année. Et ce n’est pas tout ! Ses performances en live sont également à l’honneur puisqu’il est en lice pour le Concert francophone de l’année.

Ces multiples nominations soulignent une année exceptionnelle pour DJ Snake, qui n’a pas manqué, à de nombreuses reprises, de faire vibrer la scène internationale.

Qui se démarque parmi les nommés ?

À l’échelle internationale, Alex Warren se positionne comme l’une des révélations de l’année. Le chanteur, qui a fait sensation avec son titre viral « Ordinary », est nommé dans trois catégories prestigieuses : Artiste Masculin International, Hit International et Révélation Internationale.

De leur côté, les rois des platines, David Guetta et DJ Snake dominent également les nominations. David Guetta pourrait remporter le prix du Social Hit, grâce à son remix « Golden », et concourt aussi dans la catégorie du DJ de l’année. Quant à DJ Snake, il est en lice pour trois trophées, comme cité ci-dessus.

Parmi les autres artistes qui se distinguent avec de nombreuses nominations, on retrouve :

Aya Nakamura : nommée dans les catégories Artiste féminine francophone et Social hit ;

Gims et Jul : les deux artistes s’affronteront pour les titres d’Artiste Masculin Francophone et de Concert Francophone ;

Ed Sheeran, Lady Gaga et Lola Young : ces stars internationales sont toutes nommées dans deux catégories différentes.

Qui partira avec le plus de trophées ? Rendez-vous le 31 octobre 2025 pour le savoir !

🟢 À LIRE AUSSI : Le Meilleur Pâtissier France : Maamar, d’origine algérienne, aux fourneaux de la 14ᵉ saison