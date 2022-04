Novo Nordisk Algérie : les graves accusations du ministre Benbahmed

Lors de la dernière entrevue accordée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la presse nationale, ce samedi 23 avril 2022, a indiqué avoir mis en place une Inspection générale de la Présidence de la République pour enquêter sur les raisons de la pénurie de certains médicaments.

Un des médicaments les plus recherchés par les malades et qui rencontre souvent des pénuries, c’est l’insuline. C’est au sujet des tensions sur la disponibilité de l’insuline, que le ministre l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, s’est exprimé ce mercredi 27 avril sur DZ News, en pointant du doigt tout particulièrement le laboratoire Novo Nordisk, qui est spécialisé dans les traitements contre le diabète.

Le ministre a accusé ce laboratoire, en déclarant « Nous avons accordé au laboratoire Novo Nordisk un plan d’importation de trois millions d’unités (d’insuline) en 2021. Depuis, ils ramènent de petites quantités, 100.000 à 200.000 boîtes par mois », il a aussi accusé le laboratoire de « créer des tensions qui peuvent provoquer une certaine peur chez les patients et les médecins » en Algérie.

D’après Lotfi Benbahmed, « Ils vont chez les médecins pour effrayer les malades et leur faire croire qu’il y aura des perturbations sur le marché et qu’ils ne pourront plus trouver leurs produits, et pour que celui qui achète deux boîtes par mois, il en achète trois ».

Selon le ministre de l’Industrie pharmaceutique, les pressions de la part de ce laboratoire sur l’insuline en Algérie, sont dues au fait que le ministère a baissé les prix de l’importation, car l’Algérie est le premier client du laboratoire sur l’Afrique, voire sur toute la région Mena. Mais les prix en Algérie étaient supérieurs à ceux de la Tunisie par exemple.

Benbahmed évoque le partenariat Saidal – Novo Nordisk

En février 2021, le ministère de l’Industrie pharmaceutique avait annoncé qu’un projet de partenariat était en cours de préparation entre Saïdal et et le laboratoire Danois pour la production locale de l’insuline à partir de 2021-2022. Il faut également rappeler que Novo Nordisk dispose d’une usine située à Tizi-Ouzou, qui produit annuellement 20 millions d’unités d’insuline, sous forme sèche. Mais lors du même entretien le ministre a accusé le laboratoire de reporter le partenariat avec le groupe pharmaceutique public Saidal pour la production d’insuline.

Lotfi Benbahmed a annoncé que « nous sommes actuellement en train d’enregistrer des médicaments bio similaires pour sortir de ce monopole », et qu’un avertissement a été adressé au laboratoire Danois Novo Nordisk, qui qui risque des sanctions financières.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a déclaré que les laboratoires sont connus de par le monde, pour exercer des pressions et du lobbying en disant : « C’est connu dans le monde, il y a des laboratoires qui exercent du lobbying à travers la publicité, la promotion et les voyages. L’Algérie nouvelle ne baissera pas les bras ».