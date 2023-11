Novo Nordisk Algérie Exporte un Médicament Antidiabétique en Libye

Conformément aux orientations du Président de la République Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Novo Nordisk Algérie souhaite contribuer au développement de l’export de médicaments depuis l’Algérie en donnant le coup d’envoi de sa première opération d’exportation d’un médicament antidiabétique oral vers la Libye, depuis son site industriel de Tizi Ouzou, à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Madame Katrine From Hoyer, Ambassadeur du Royaume du Danemark en Algérie, de Monsieur Salih Hama Bakdah, Ambassadeur de Libye en Algérie, de Monsieur Djilali Doumi, Wali de Tizi Ouzou, de Madame Malika Derghal, Directrice Générale de Novo Nordisk Algérie et de Monsieur Mourad Hedjem directeur du site industriel de Tizi Ouzou.

Mis en exploitation en 2006, le site industriel de Tizi Ouzou demeure le seul site de production de formes sèches de médicaments antidiabétiques oraux de Novo Nordisk en Afrique. L’usine de Tizi Ouzou dispose d’une large capacité qui lui permet de couvrir les besoins des patients diabétiques algériens en comprimés de Metformine et de développer l’export, en atteignant une production progressive de 1 milliard de comprimés par an.

En plus de cette usine, Novo Nordisk Algérie a investi dans un second site industriel en Algérie, à Boufarik, qui est la seule unité de production de stylos d’insulines FlexPen® Novo Nordisk en Afrique. Inaugurée en janvier 2023, l’usine de Boufarik a dépassé les objectifs de production pour sa première année, contribuant ainsi à la pérennisation de la disponibilité des insulines pour les patients algériens et à la réduction de la facture d’importation estimée à plus de 45 millions d’euros par an, ainsi qu’à la réalisation d’économies substantielles pour la Caisse Nationale des Assurances Sociales (CNAS), atteignant plus de 17 millions d’euros d’économies annuelles.

L’usine de Novo Nordisk de Boufarik vise à assurer 100% de l’approvisionnement en insulines sur le marché algérien dès 2024. Cet objectif souligne l’engagement continu de Novo Nordisk envers les patients diabétiques algériens.