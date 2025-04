Nova Florida by Chiali : une chaudière innovante et fiable, conçue pour les foyers algériens

Le groupe Chiali poursuit son ambition d’accompagner le développement du secteur énergétique en Algérie avec un nouveau produit phare : la chaudière murale Nova Florida by Chiali. Fabriquée localement par Chiali Therm, cette chaudière incarne l’excellence industrielle, la sécurité et la performance, tout en respectant les normes internationales les plus strictes.

Fruit d’un partenariat technologique avec le groupe italien Fondital, cette chaudière est produite en Algérie avec les mêmes composants d’origine et selon les mêmes processus de fabrication qu’en Europe. Une démarche rigoureuse qui permet à Chiali de proposer un produit haut de gamme, à la fois accessible et parfaitement adapté aux besoins des foyers algériens.

Un contrôle qualité strict pour une sécurité maximale

Avant chaque mise en circulation, chaque chaudière Nova Florida by Chiali est soumise à des tests approfondis sur banc d’essai. Objectif : garantir une conformité totale aux standards internationaux, tant en matière de sécurité que de performance énergétique. Ce contrôle minutieux permet également de détecter toute anomalie, assurant ainsi une qualité constante et fiable pour tous les utilisateurs.

Une solution qui s’adapte aux foyers algériens, avec un gage de confiance et de durabilité

En choisissant de produire cette chaudière en Algérie, Chiali Therm valorise le savoir-faire industriel local tout en renforçant l’autonomie énergétique du pays. Ce choix permet également d’assurer une disponibilité rapide des pièces de rechange et un service après-vente réactif, au plus près des besoins des consommateurs.

Distribuée par Chiali Tubes, la chaudière Nova Florida by Chiali bénéficie d’un large réseau de vente couvrant l’ensemble du territoire national, des grandes agglomérations jusqu’aux zones les plus éloignées. Ce maillage territorial permet à chaque client, particulier ou professionnel, de trouver facilement un revendeur agréé, tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé à chaque étape : choix du produit, entretien ou dépannage.

Pensée pour durer, une garantie constructeur de 24 mois, couvre les pièces et la main-d’œuvre de la Nova Florida by Chiali. Ainsi, cette garantie reflète la confiance du groupe Chiali dans la robustesse de ses produits, tout en offrant aux utilisateurs une tranquillité d’esprit appréciable, notamment grâce à l’assistance technique disponible partout en Algérie.

Chiali Therm, un acteur clé des solutions de chauffage innovantes en Algérie

Implantée au cœur de l’industrie du chauffage, Chiali Therm s’impose aujourd’hui comme une référence incontournable en Algérie. Filiale du GROUPE CHIALI, cette entreprise dynamique s’est spécialisée dans la production de solutions de chauffage innovantes et fiables, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Forte de son partenariat stratégique avec le groupe italien Fondital, Chiali Therm a su marier expertise locale et technologie européenne pour lancer une ligne de production moderne dédiée aux chaudières murales à ventouse sous la marque Nova Florida by Chiali. Ces équipements sont aujourd’hui disponibles en deux puissances – 24 kW, 32 kW et 40 kW – pour s’adapter à tous les besoins en chauffage.

Un réseau nation et un savoir-faire en pleine expansion

Installée sur plus de 2 250 m², l’unité de production de Chiali Therm offre un environnement optimal pour la fabrication de ses produits. Cette infrastructure robuste est appelée à se développer davantage, notamment avec l’intégration prochaine d’une nouvelle ligne dédiée aux chauffe-eau, confirmant ainsi la volonté de l’entreprise d’élargir son offre tout en restant à l’écoute des attentes de sa clientèle.

Mais Chiali Therm ne se limite pas à la production. Grâce à Chiali Tubes, elle assure également la commercialisation et la distribution de ses produits à travers un réseau de plus de 180 revendeurs et distributeurs à travers tout le territoire national. Ce maillage stratégique permet à l’entreprise de se rapprocher de sa clientèle et de garantir une disponibilité constante de ses solutions de chauffage.

Toujours soucieuse de la satisfaction de ses clients, Chiali Tubes met en œuvre un service après-vente à domicile efficace, couvrant l’ensemble du territoire algérien. En parallèle, elle œuvre pour le renforcement des compétences locales en organisant des journées techniques de formation continue à destination des professionnels du secteur, un véritable transfert de savoir-faire au service du développement national.

Groupe Chiali, 40 ans de services et d’expérience

Fort de plus de 40 ans d’expérience, le groupe Chiali s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable de l’industrie algérienne, avec une expertise multisectorielle couvrant les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture, du bâtiment, des télécoms, de l’emballage, de l’ingénierie ainsi que celui de la formation.

Leader national dans la fabrication de canalisations thermoplastiques, le groupe s’est structuré autour de 9 filiales opérationnelles et 9 sites de production, totalisant plus de 2 500 collaborateurs engagés dans la conception, la fabrication et la distribution de plus de 3 000 produits commercialisés à travers un réseau de 250 distributeurs agréés.

Depuis la création de sa première entité, Chiali Tubes ex : STPM en 1981, jusqu’à la récente mise en place de Chiali Therm en 2022, spécialisée dans les chaudières et chauffe-eau, le groupe n’a cessé d’innover et de se diversifier. À travers ses marques et ses filiales, Chiali démontre son engagement à valoriser le savoir-faire local, répondre aux besoins du marché national et soutenir les projets d’infrastructures, d’habitat et d’industrialisation du pays.

Un engagement infaillible envers la qualité et l’excellence

Sur l’ensemble de ses sites de production, le Groupe Chiali veille à garantir une qualité irréprochable à chaque étape de fabrication. En effet, tous les produits sont conçus dans le strict respect des normes algériennes (NA), internationales (ISO) et européennes (EN), en conformité avec les réglementations en vigueur en Algérie.

Grâce à ses laboratoires internes, le groupe réalise des tests rigoureux sur les matières premières et les produits finis, conformément aux référentiels normatifs, afin d’assurer performance, sécurité et durabilité. D’ailleurs, une procédure de traçabilité stricte permet de suivre chaque produit tout au long de son cycle de vie, renforçant ainsi la fiabilité de l’ensemble de la chaîne.