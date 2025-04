Nouvelles traversées depuis Sète : GNV annonce son entrée sur le marché algérien

GNV, la compagnie de ferries du groupe MSC, débarque en Algérie ! De nouvelles lignes internationales sont prévues pour développer ses services au Maghreb et renforcer sa position dans le bassin méditerranéen.

Cette étape stratégique élargit l’offre de service de cette compagnie maritime, grâce à l’ouverture de nouvelles lignes internationales, notamment au départ de Sète en France, vers les ports d’Alger et de Béjaïa.

L’italien GNV lance de nouvelles lignes vers Alger et Béjaïa

À partir du 3 juin et jusqu’au 30 septembre 2025, GNV opérera des liaisons maritimes depuis le port de Sète en France vers l’Algérie. La compagnie ajoutera à son programme estival 2025 deux nouvelles routes, à savoir ! Sète – Alger et Sète – Béjaïa, avec une fréquence hebdomadaire.

« Nous avons choisi d’entrer sur un marché qui présente un potentiel de croissance important, en particulier dans le domaine du transport des passagers. Nous disposons d’une flotte conçue pour répondre à des besoins diversifiés et du savoir-faire nécessaire pour contribuer à la croissance du marché en termes de service et d’amélioration de la qualité des services. L’importante communauté algérienne résidente en Europe, notamment en France, fait de ces lignes un complément naturel à notre offre, dans le cadre d’une approche stratégique visant une introduction durable et respectueuse, destinée à compléter l’offre existante et à répondre efficacement aux demandes de mobilité de la région« , a déclaré Matteo Catani, PDG de GNV.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la compagnie maritime italienne annonce que les réservations seront ouvertes à partir du 7 avril prochain avec une promotion dédiée aux voyageurs qui choisissent la réservation anticipée.

GNV sur le marché algérien : une promotion jusqu’au 14 avril 2025

Le navire Fantastic desservira toutes les lignes de GNV à destination de l’Algérie. Et ce, avec des services adaptés au marché nord-africain : cuisine hallal, salles de prière et espaces familiaux.

Par ailleurs, pour célébrer son arrivée sur ce marché, GNV lance une promotion jusqu’au 14 avril 2025, avec jusqu’à 40% de réduction sur ses billets de voyage, des tarifs familles avantageux pour les réservations anticipées et une option de prévente avec un acompte de 10%.

De plus, il est possible de s’inscrire à son programme de fidélité MyGNV. Ce dernier offre des avantages tarifaires considérables : 20 % de cashback, réductions à bord et un système de points cumulables. En effet, chaque tranche de 100 points (1 000 euros dépensés) donne droit à un bon d’achat de 200 euros.

