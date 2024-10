Nouvelles taxes aux frontières Algérie-Tunisie : le carburant ciblé par le PLF 2025

Une nouvelle donne s’annonce pour les voyageurs routiers entre l’Algérie et la Tunisie.

Le projet de loi des finances 2025 prévoit d’imposer une taxe supplémentaire sur le carburant au niveau des frontières. De plus, les métaux précieux comme l’argent, l’or et le platine seront revus à la hausse sur tout le territoire national.

Ces nouvelles mesures fiscales devraient être mise en vigueur à compter de l’année prochaine. Elles concernent aussi bien les touristes voyageurs par voie terrestre, que les fabricants et acheteurs de bijoux.

Ces lois s’inscrivent dans la volonté du gouvernement à réguler certains marchés, à renforcer l’équilibre des finances publiques ainsi qu’à rationaliser l’utilisation des ressources énergétiques du pays.

Voyages routiers Algérie-Tunisie : nouvelle taxe sur la consommation de carburant

Dans le cadre du PLF 2025, une nouvelle loi visant à obliger les voyageurs quittant l’Algérie pour la Tunisie par les frontières terrestres à s’acquitter d’une taxe sur la consommation de carburant pourrait être mise en application dès l’année prochaine.

Cette taxe sera réglée au niveau des services des impôts ou des douanes. De plus, elle sera appliquée à chaque sortie de véhicule, quel que soit son type.

En effet, ce prélèvement peut se faire à l’avance ou au moment de franchir les frontières, suivant la même procédure que celle déjà en place pour le droit de timbre.

Cette nouvelle mesure renvoie à l’article 125 du projet de loi des finances 2025, qui vient amender les dispositions de la loi N° 16-20, qui est en vigueur depuis 2020.

PLF 2025 : hausse des droits de garantie sur l’or, l’argent et le platine

Parallèlement à la taxe du carburant, le gouvernement algérien prévoit également une hausse des droits de garantie sur les métaux précieux. Particulièrement les objets en or, argent et platine. Si la révision est adoptée, voici les changements auxquels s’attendre en 2025 :

L’or passera de 80 à 200 DA gramme ;

passera de 80 à 200 DA gramme ; L’argent passera de 1,5 à 2,5 DA par gramme ;

passera de 1,5 à 2,5 DA par gramme ; Le platine subira une augmentation de 200 à 300 DA ;

Toutefois, la mesure spécifie certains ajustements en fonction du poids des objets. Par exemple, la taxe augmentera de 6 à 30 DA pour chaque décagramme sur l’or. Par ailleurs, la taxe pour les bijoux en argent passera de 4 à 10 DA par hectogramme. Le platine, quant à lui, augmentera d’une taxe de 12 à 50 DA par décagramme.