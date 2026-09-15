Nouvelles routes et littoral métamorphosé : avancée des travaux et futur visage d’Alger en images

Alger vit au rythme d’une dynamique continue pour redessiner son paysage urbain et fluidifier le trafic routier. Lundi matin, les autorités ont pris la mesure des avancées sur le terrain lors d’une visite technique conjointe, dédiée aux grands chantiers inscrits dans la vision stratégique pour la modernisation de la capitale.

Conduite par le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, et le ministre wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabyhi, cette tournée s’est déroulée en présence du président de l’APW, Mohamed El-Habib Benboulaïd, ainsi que de hauts cadres du secteur. Bien plus qu’une simple inspection de routine, cette sortie traduit la volonté d’accélérer la cadence des travaux et de concrétiser les schémas Bleu et Jaune sur le terrain.

Le Plan Bleu s’étire de l’embouchure de l’oued El Harrach vers Tamentfoust

La délégation officielle a entamé son parcours par le projet de passerelle supérieure long de 200 mètres, franchissant l’embouchure de l’oued El Harrach. Cet ouvrage d’art joue un rôle clé dans le Plan Bleu. Il assure la jonction entre les espaces aménagés le long du littoral, depuis la promenade des Sablettes jusqu’à la façade maritime d’El Marsa et Tamentfoust, en passant par les abords de la Grande Mosquée d’Alger.

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Deuxième étape du parcours, le chantier de la route administrative et touristique qui longe la partie orientale de la baie d’Alger. Ce tracé de 14,5 kilomètres relie directement l’embouchure de l’oued El Harrach à Tamentfoust. L’opération repose sur des travaux de protection côtière pour gagner du terrain sur la mer. Afin d’y aménager une voie dédiée au transit et au tourisme tout en libérant des espaces de détente et de sport. L’état d’avancement du projet se résume ainsi :

4,6 kilomètres de voie entièrement achevés.

4,5 kilomètres actuellement en cours de réalisation.

Préparation technique des tronçons restants pour le lancement des phases suivantes.

Désengorgement à Dely Ibrahim et nouvelles connexions vers Khraicia

Sur le plan de la circulation urbaine, les responsables ont procédé à la mise en service d’un nouvel ouvrage d’art situé sur la voie rapide reliant le complexe Mohamed Boudiaf à Khraicia, précisément au niveau de l’échangeur d’El Achour. Cet aménagement facilite l’accès des véhicules vers Dely Ibrahim ainsi que vers la deuxième rocade sud en direction de Chéraga et Zéralda.

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La visite s’est poursuivie avec l’inspection de la deuxième tranche de la voie rapide reliant le complexe olympique à la commune de Khraicia, un axe global de 10,5 kilomètres. Les ministres ont examiné le tronçon de 3,5 kilomètres partant de la pénétrante de Baba Hassen vers Khraicia, incluant les accès desservant le quartier des 2000 logements AADL de Draria et la zone de Walled Tarfa.

Rattaché au Plan Jaune, ce projet vise à éradiquer les points noirs du réseau routier et à offrir un accès direct et rapide entre Khraicia, les localités voisines et le centre-ville d’Alger. Face aux explications fournies par les entreprises engagées, des instructions fermes ont été données afin de lever sans délai l’ensemble des contraintes financières et administratives, tout en intensifiant les efforts pour livrer les infrastructures dans les délais impartis.

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