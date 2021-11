Nouvelles nominations au ministère de la Défense

Le ministère de la Défense nationale MDN a annoncé ce samedi 13 novembre 2021 la nomination d’un nouveau chef du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique.

Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Défense a indiqué que « le secrétaire général au ministère Mohammed Salah Ben Bicha, a procédé à l’installation du général Youcef Nabil Titouche à la tête du Département transmissions, systèmes d’information et guerre électronique ».

L’installation du nouveau chef du même département relevant du ministère de la Défense intervient en remplacement du général-major Farid Bedjghit, décédé début du mois de novembre en cours des suites d’un malaise.

Nouveau Directeur de l’Administration et des Services Communs

En outre, le communiqué a indiqué que le même responsable a procédé à l’installation du général Abdelaziz Abdou Directeur de l’Administration et des services communs au ministère de la Défense nationale.

Cette nomination intervient en remplacement du général Abderrahmane Mokrani, précise la même source. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des Chefs de Départements, du Contrôleur Général de l’Armée, des Directeurs et des Chefs de Services du Ministère de la Défense Nationale et de l’État-major de l’Armée Nationale Populaire.

À cette occasion, « le Secrétaire Général du MDN a donné des orientations et des instructions aux cadres, portant, en substance, sur la nécessité de la poursuite des efforts, pour atteindre les objectifs tracés par le Haut Commandement, et aussi la préservation des matériels et des équipements mis à disposition, ainsi que le maintien d’une disponibilité permanente », souligne encore le même communiqué.