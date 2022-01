Nouvelles nominations à la présidence : Tebboune opère des changements

C’est un large mouvement que le président Abdelmadjid Tebboune a opéré, ces derrières semaines, à la présidence de la république. C’est ce qu’a révélé le dernier journal officiel rendu public hier.

En effet, le dernier numéro du Journal Officiel (JO) a dévoilé les derniers changements opérés, au sein de la présidence, par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune qui a procédé à de nouvelles nominations, mais aussi à des fin de missions.

Selon des décrets présidentiels signés le 26 décembre dernier, le président Tebboune a mis fin aux fonctions de : Azzedine Aiouaz, chargé d’études et de synthèse ; Keltoum Ziani, sous-directrice des ressources humaines

et de la formation ; Mohamed Tahar Mili, chef d’études ; Fethia Zidane, sous-directrice à la Présidence.

Les nouvelles nominations

Le même numéro du journal officiel a également dévoilé des nominations. En tout, le chef de l’État a procédé à 17 nouvelles nominations à la présidence.

Le président Tebboune a nommé : Azzedine Aiouaz, directeur d’études à la Présidence ; Mohamed Tahar Mili, directeur des moyens techniques et des activités de soutien à la DG des ressources ; Mounir Oulad Tayeb, directeur d’études à la DG des ressources ; Mohamed Boudouaya, chargé d’études et de synthèse à la DG des ressources ; Belkacem Taleb, chargé d’études et de synthèse.

Il s’agit également de : Keltoum Ziani, chargée d’études et de synthèse, chargée de la sous-direction des ressources humaines et de la formation ; Ahmed Amine Megdoul, sous directeur de l’action sociale ; Mouna Belabbes, sous-directrice de la cotation et des analyses à la direction des archives ; Karim Zareb, sous-directeur de la conservation à la direction des archives ; Rachid Rezig, chef d’études ; Seghir Rili, chef d’études.

D’autres nominations :

– Nabila Kanoune, chargé d’études et de synthèse à la Présidence ;

– Mohamed Taboudelette, chargé d’études et de synthèse à la Présidence ;

– Fethia Zidane, chargée d’études et de synthèse à la direction des cadres à la Présidence ;

– Hanifa Barka, est nommée chef d’études à la Présidence ;

– Abdelouahid Amireche, directeur d’études au Secrétariat général du Gouvernement ;

– Nassim Benabdallah, directeur au Secrétariat général du Gouvernement.