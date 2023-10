Nouvelles modalités d’octroi de visas aux touristes étrangers pour le Sud algérien

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales a dévoilé de nouvelles dispositions concernant l’octroi de visas touristiques pour les visiteurs étrangers désireux de découvrir le sud de l’Algérie par le biais d’agences de voyage nationales agréées.

En effet, dans un communiqué, le Ministère a précisé que les voyageurs souhaitant visiter le sud de l’Algérie via des agences de voyages nationales agréées peuvent bénéficier d’un visa d’arrivée directement aux postes frontières, au lieu de passer par des procédures de visa ordinaires.

Les agences de voyage agréées s’engagent à fournir toutes les informations relatives au programme de visite touristique et aux participants, incluant les touristes étrangers, via une plateforme numérique accessible par les directions du tourisme et de l’industrie traditionnelle des régions concernées, selon le même communiqué.

Récupération facile des documents de voyage

Les touristes étrangers concernés pourront récupérer les documents de voyage par l’intermédiaire de leurs agences de voyage, ce qui leur permettra d’embarquer à bord des avions des différentes compagnies aériennes opérant dans les aéroports de départ.

À leur arrivée, les touristes étrangers pourront bénéficier directement des visas d’arrivée correspondant à la durée de leur voyage touristique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Ces nouvelles dispositions s’inscrivent dans une démarche visant à encourager le tourisme dans le sud de l’Algérie et à simplifier les formalités pour les visiteurs étrangers. Offrant un accès plus fluide aux visas, les autorités espèrent ainsi stimuler l’industrie touristique locale.

En s’appuyant sur les agences de voyage nationales agréées, cette initiative vise également à promouvoir le secteur touristique national. En centralisant les informations et en facilitant les démarches, le gouvernement renforce ainsi la compétitivité des agences de voyage locales.

Pour conclure, avec ces dispositions innovantes, l’Algérie se positionne comme une destination touristique de choix. Les voyageurs étrangers pourront désormais profiter d’un accès simplifié au sud du pays, découvrant ainsi les richesses culturelles et naturelles de cette région.

