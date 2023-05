Nouvelles mesures adoptées pour la saison estivale 2023 en Algérie

La saison estivale 2023 est une opportunité majeure pour le tourisme algérien. Le ministre du tourisme, Mokhtar Didouche, a proposé plusieurs initiatives pour garantir le succès de cette saison, notamment la diversification de l’offre touristique, l’amélioration de la qualité des services touristiques, la promotion du tourisme écologique et la mise en place de mesures de sécurité et d’hygiène renforcées. Il a également appelé à la coopération entre les différents acteurs du secteur pour garantir la réussite de cette saison.

La réunion de préparation de la saison estivale 2023 a eu lieu ce jeudi. Cet événement a rassemblé les cadres du secteur et des représentants d’institutions officielles.

La saison touristique 2023 sous la loupe du ministère

Lors de son discours, Mokhtar Didouche a souligné l’importance accordée par les autorités à la promotion du tourisme intérieur en général, et en particulier à la saison estivale. Le ministre a ainsi ordonné de fournir toutes les conditions nécessaires pour une saison exceptionnelle, en proposant de nouvelles initiatives modernes qui contribuent à créer un environnement sûr et confortable pour les touristes et la diaspora algérienne.

La saison estivale 2023 est considérée comme un événement majeur pour le tourisme algérien. Le ministre a insisté sur l’importance de la coopération et de la coordination entre les différents acteurs du secteur pour garantir la réussite de cette saison.

De nouvelles mesures pour un tourisme sûr et confortable en Algérie

L’importance de la diversification de l’offre touristique est capitale afin d’attirer différents types de touristes et de vacanciers. À cet égard, il a été proposé la création de nouvelles attractions touristiques, telles que des parcs d’attractions, des parcs aquatiques, des centres de loisirs, etc.

Le ministre a également insisté sur l’importance de la qualité des services touristiques, en particulier dans les hôtels et les restaurants. À cet égard, il a proposé la mise en place de programmes de formation pour améliorer les compétences des travailleurs du secteur.

Enfin, Didouche a appelé à la promotion du tourisme écologique et à la protection de l’environnement. Il a souligné l’importance de la protection de la nature et de la conservation des sites touristiques.

La sécurité, un des piliers du tourisme en Algérie en 2023

La sécurité des touristes et des vacanciers est au sommet des priorités de l’État. À cet égard, il a été proposé la mise en place de mesures de sécurité renforcées dans les zones touristiques, telles que la veille policière et la mise en place de caméras de surveillance.

Le ministre a par ailleurs proposé la mise en place de mesures de santé et d’hygiène, en particulier dans les hôtels et les restaurants, pour garantir la sécurité des touristes et des vacanciers.

Enfin, la mise en place de programmes de promotion pour encourager les touristes algériens à voyager dans leur propre pays et découvrir les différentes attractions touristiques qu’il offre est envisagée.