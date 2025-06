Nouvelles lignes entre l’Algérie et la France : GNV inaugure ses traversées maritimes

GNV, la compagnie de ferries du groupe MSC, a officiellement inauguré, en ce mercredi 4 juin 2025, sa nouvelle ligne maritime reliant les villes algériennes d’Alger et de Béjaïa au port français de Sète, marquant le début de ses traversées sur le marché algérien.

Le lancement de ces opérations a été marqué par une cérémonie spéciale, à bord du navire « Excellent ». Ce dernier assurera la desserte des traversées de la compagnie maritime au départ de Sète vers Alger et Béjaïa. Réservée aux représentants institutionnels, aux partenaires et aux médias locaux, cette célébration a marqué l’entrée officielle de GNV sur le marché algérien, concrétisant l’annonce faite le mois d’avril dernier.

La cérémonie inaugurale a eu lieu en ce mercredi à Alger, en présence du directeur général de la compagnie maritime GNV, en l’occurrence Matteo Catani : « L’économie algérienne traverse une phase de croissance soutenue, qui demande un renforcement de ses liaisons maritimes, surtout dans la Méditerranée. Dans cette perspective, l’entrée sur le marché algérien d’une compagnie importante et qualifiée comme GNV peut se révéler stratégique et fonctionnelle à un renforcement ultérieur des relations entre l’Algérie et l’Italie, qui vivent une phase particulièrement positive« , a-t-il déclaré.

GNV inaugure sa première liaison maritime entre l’Algérie et la France

GNV a inauguré ses traversées sur les liaisons hebdomadaires entre l’Algérie et la France : Alger – Sète et Béjaïa – Sète. Ces trajets seront assurés par le navire « Excellent », qui a récemment bénéficié d’un ensemble de rénovations importantes.

À son bord, des solutions numériques avancées ont été installées pour améliorer l’expérience de voyage, et des services spécifiques ont été ajoutés pour répondre aux besoins du marché algérien. On y retrouve, notamment, une cuisine halal, une salle de prière et des espaces dédiés pour les familles.

« Nous sommes particulièrement fiers d’inaugurer aujourd’hui cette nouvelle ligne entre l’Algérie et l’Europe, un projet qui est le résultat d’une décennie de travail dans lequel GNV a cru depuis le tout et qui représente une grande étape de développement pour notre compagnie« , explique le directeur général de GNV.

Un pas stratégique en Algérie

Avec l’inauguration de ces nouvelles lignes maritimes, GNV consolide sa présence dans le bassin méditerranéen. La compagnie élargit, ainsi, son offre de services vers le Maghreb, affirmant son rôle stratégique dans le transport maritime international.

Selon le directeur général de GNV : « le transporteur possède la flotte de ferries Ropax longue distance avec le plus grand nombre de lits disponibles dans le monde et qui est donc l’armateur le mieux placé pour effectuer de tels voyages. Nous pourrons mettre à profit le savoir-faire et l’expérience acquis en 20 ans de relations internationales avec l’Afrique du Nord, et même si nous devrons certainement apprendre et intégrer les spécificités du marché algérien, ce n’est pas un obstacle, car nous mettrons tout en œuvre pour le faire le mieux et le plus rapidement possible ».

Par ailleurs, lors de cette cérémonie d’inauguration, Matteo Catani a souligné le potentiel du marché algérien : « Nous croyons fermement au potentiel du marché algérien et nous sommes convaincus que nous pouvons contribuer à sa croissance, à la fois en termes de services et d’élargissement de l’offre« .

En effet, selon le même responsable, GNV entend contribuer en tant que transporteur, mais aussi en tant qu’infrastructure intégrée, permettant des circuits et des chaînes économiques et sociales, favorisant un développement partagé entre les territoires desservis par la compagnie.

Fondée en 1992 et membre du groupe MSC, GNV est une compagnie maritime majeure dans le transport des passagers et de marchandises. Forte d’une flotte de 26 navires, elle opère sur 33 lignes et dessert 8 pays reliant l’Italie (Sardaigne et Sicile), l’Espagne (Baléares), la France, l’Albanie, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et Malte.

