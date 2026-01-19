Nouvelles liaisons aériennes : Air Algérie accélère son ouverture à l’international

La compagnie aérienne nationale Air Algérie confirme la poursuite de son expansion à l’international avec l’ouverture prochaine de deux nouvelles liaisons aériennes directes, l’une en Afrique et l’autre en Asie. Cette annonce s’inscrit dans une stratégie globale visant à positionner l’Algérie comme un hub régional du transport aérien, tout en accompagnant le renforcement progressif de la flotte du pavillon national.

Depuis plusieurs mois, Air Algérie multiplie les annonces liées au développement de son réseau international. En décembre dernier, son PDG, Hamza Benhamouda, avait déjà détaillé les grandes lignes de la stratégie africaine de la compagnie, fondée sur trois axes : consolider les dessertes historiques, densifier le réseau régional et développer de nouvelles liaisons internationales à fort potentiel.

Alger – Addis-Abeba : Une Nouvelle Liaison Stratégique

Dans cette dynamique, Air Algérie a confirmé, ce dimanche 18 janvier, l’ouverture prochaine d’une ligne directe entre Alger et Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie. Si la date exacte du lancement n’a pas encore été communiquée, cette nouvelle desserte marque une étape importante dans le déploiement africain de la compagnie.

Selon le ministère algérien des Transports, cette liaison vise à renforcer la position de l’Algérie comme plaque tournante régionale, tout en consolidant sa présence économique et touristique sur le continent africain. Addis-Abeba, siège de l’Union africaine et centre diplomatique majeur, représente un point stratégique pour les échanges politiques, économiques et institutionnels.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport aérien : Air Algérie quitte l’aéroport de Heathrow à Londres à partir de cette date

Cette ouverture coïncide également avec le renforcement de la flotte d’Air Algérie, qui a déjà réceptionné trois nouveaux Airbus A330-900neo, sur une commande totale d’une dizaine d’appareils. Ces avions de dernière génération permettent à la compagnie d’envisager des liaisons long-courrier dans de meilleures conditions de confort et de performance.

Alger – Kuala Lumpur : Une Ouverture Vers l’Asie du Sud-Est

En parallèle, Air Algérie a confirmé l’ouverture prochaine d’une liaison directe vers Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie. Dans une communication évocatrice, la compagnie évoque « Kuala Lumpur dans tout son charme caractéristique », soulignant l’attractivité touristique de la destination.

Selon des données publiées précédemment par la plateforme spécialisée AeroRoutes, cette nouvelle ligne devrait être opérée à partir du 29 mars 2026, à raison de trois vols hebdomadaires, pour une durée de vol estimée à environ 13 heures. Là encore, la liaison sera assurée par un Airbus A330-900neo.

🟢 À LIRE AUSSI : Espace Schengen : ce qui change avec les nouvelles procédures aux frontières

Fin décembre, l’ambassadeur de Malaisie en Algérie, Datuk Rizany Irwan Muhamad Mazlan, a salué cette initiative, estimant qu’elle intervient dans un contexte d’expansion des échanges commerciaux, culturels et touristiques entre les deux pays. Selon lui, Air Algérie ne se limite pas à l’ouverture d’une destination touristique, mais affirme une présence stratégique dans un pôle économique majeur de l’Asie du Sud-Est.

La liaison Alger – Kuala Lumpur vient également compléter les vols opérés dans le cadre de l’accord de partage de code conclu avec Qatar Airways, renforçant ainsi la connectivité d’Air Algérie vers l’Asie.

🟢 À LIRE AUSSI : Des vols à partir de 52 € : Volotea déploie de nouvelles liaisons France – Algérie