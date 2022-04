Nouvelles destinations de voyage en 2022

Bonne nouvelle pour nos lecteurs voyageurs, Air France vient d’ajouter plusieurs liaisons aériennes entre l’Algérie et la France. Ainsi, à partir de l’aéroport d’Alger, vous pouvez désormais vous rendre non seulement à Paris, mais également à Bordeaux, Strasbourg, Nice et bien d’autres grandes villes françaises. Cette dernière est l’une des plus prisées des touristes du monde entier.

Nice, première ville touristique de France après ParisCapitale de la sublime Côte d’Azur, Nice est synonyme de paillettes comme celles du festival du film de Cannes, de vues à couper le souffle, de centres commerciaux prestigieux, de lieux culturels comme le musée Matisse ou la Villa Ephrussi de Rothschild. Mais la Côte d’Azur ne serait pas ce qu’elle est sans ses casinos légendaires comme le Casino de Monte-Carlo, le Casino du Café de Paris et le Sun Casino. D’autres casinos remarquables sont à visiter à seulement quelques kilomètres de là, comme le Casino de Beaulieu, le Croisette et les Princes à Cannes ou encore la Siesta à Antibes.

Visiter ces lieux magiques vous procurera une expérience unique. De retour à l’hôtel et plus tard à la maison, vous pourrez prolonger le plaisir en continuant de jouer via les casino en ligne. Présentant un comparatif des meilleures offres de casino en ligne, le site haz-tayeeb.com est un bon point de départ pour découvrir cette autre facette de l’univers des casinos. Certains possèdent des jeux en direct dont les studios sont localisés dans les plus grands casinos de la ville.

Quelques infos pratiques

Nice est une destination au climat doux qui rappelle celui de l’Algérie. De plus, la ville et la région comprennent une forte communauté algérienne, ce qui signifie qu’il est facile de trouver des restaurants et des épiceries halal. En outre, Nice compte un consulat d’Algérie, ce qui peut se révéler crucial en cas de soucis comme la perte d’un passeport.

Pour préparer votre séjour, nous vous recommandons de vous rendre sur le site de l’Office de Tourisme Métropolitain de Nice Côte d’Azur explorenicecotedazur.com, une véritable mine d’informations. Le site de l’aéroport de Nice vous sera également utile, notamment pour vous indiquer les moyens de transport à utiliser pour se rendre en ville.

Un élément dont il faut tenir compte est que votre vol arrivera vers 19.40 (heure locale) à Nice. Comptez une bonne heure pour récupérer vos bagages et passer la douane.Vérifiez bien que votre hôtel ou votre location Airbnb soient informés de votre arrivée tardive. L’autre chose importante à savoir est de ne pas ramener de plats cuisinés chez vous. Pour des raisons de législation, les douaniers les jettent systématiquement.

Point de départ idéal pour rayonner aux alentours

L’atout majeur de Nice est d’être situé au centre de la Côte d’Azur. À partir de Nice, vous pouvez rayonner de Juan-es Pins à Menton et vous rendre dans l’arrière-pays comme à Vence, Vallauris, Grasse (la ville réputée pour ses parfums), Saint-Paul de Vence ou encore Eze. Et nous n’avons pas encore évoqué les villes italiennes limitrophes, comme Vintimille et San Remo. Il y a tellement de choses à faire et à voir dans la région ! Tout dépend de vos centres d’intérêt et de la durée de votre séjour.

Le meilleur centre commercial au monde

Nice et ses environs offrent des milliers de magasins prestigieux comme les Galeries Lafayette, de marchés comme celui aux fleurs du cours Saleya et plusieurs centres commerciaux dont le « meilleur centre commercial » au monde. Vous trouverez aussi bien des produits de luxe que des articles à des prix plus abordables.

Des événements sportifs prestigieux

Les férus de sports pourront profiter de leur séjour à Nice pour assister à des rencontres sportives de haut niveau. L’équipe de football de l’OGC Nice compte parmi ses joueurs plusieurs internationaux algériens, comme Hicham Boudaoui. Les amateurs de basket-ball pourront se rendre aux rencontres de l’AS Monaco Basket qui joue l’Euroligue et qui a gagné en 2021 l’EuroCup. Et comment ne pas mentionner le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l’une des trois courses les plus prestigieuses du monde !

Nice est donc une destination de premier plan qu’il faut mettre en haut de votre liste des villes françaises à visiter en 2022.