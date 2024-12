Nouvelles conditions, Golden visa, espace Schengen : les principaux changements à connaître en 2025

La Grèce qui va étendre son programme de golden visas, l’Union européenne qui lancera l’EES et l’ETIAS ou encore la Bulgarie et la Roumanie qui deviendront des États membres à part entière de l’espace Schengen, l’année 2025 apportera des changements importants en matière des voyages et des politiques appliquées par les pays européens.

Alors que l’année 2024 a été marquée par d’importants développements affectant à la fois les voyageurs étrangers et les citoyens de l’Union européenne, l’année prochaine devrait connaître de grandes avancées. Petit récapitulatif de ce qui attend les voyageurs en 2025.

L’UE prépare le lancement de l’EES et de l’ETIAS

Parmi les changements qui auront lieu l’année prochaine, le déploiement de deux nouveaux systèmes de contrôle aux frontières et des voyages, à savoir l’EES et l’ETIAS.

L’Union européenne devait mettre en œuvre l’EES en novembre 2024. Cependant, en raison de multiples problèmes rencontrés et des retards accumulés par les pays membres de l’espace Schengen, l’UE a décidé de reporter son lancement pour 2025.

Le nouveau système des frontières de l’UE, qui remplacera le tamponnage manuel des passeports, apportera des changements positifs tant aux voyageurs qu’aux pays européens. Il concernera tous les voyageurs, qu’ils soient ou non autorisés à entrer dans l’espace Schengen sans visa. L’enregistrement se fera à la frontière extérieure de l’UE et aucune démarche ne sera requise avant le début du voyage.

Contrairement à l’EES, l’ETIAS ne devra être obtenu que par les visiteurs exemptés de visa. Le lancement de ce nouveau système a aussi été reporté pour l’année prochaine.

L’Union européenne donne son feu vert à la pleine adhésion de la Bulgarie et la Roumanie

La Roumanie et la Bulgarie deviendront membres à part entière de l’espace Schengen à partir du 1ᵉʳ janvier 2025, au terme d’un processus débuté en 2011, lorsque la Commission européenne a déclaré que les pays sont prêts à rejoindre l’espace de libre circulation.

L’entrée complète de ces deux pays dans l’espace Schengen signifie qu’ils n’auront plus de contrôles aux frontières intérieures avec les pays voisins. En d’autres termes, cette adhésion facilitera davantage la circulation entre ces pays à leurs résidents, mais aussi aux voyageurs étrangers.

Cependant, la libre circulation totale devra encore attendre au moins six mois. Et ce, pour prévenir toute menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure. Cette concession interviendra pour apaiser les inquiétudes de l’Italie au sujet de l’immigration clandestine.

La Grèce étend son programme de visas dorés

Contrairement à l’Espagne, qui envisage de supprimer les Golden visas, la Grèce prévoit d’étendre son programme en 2025. En effet, dans le cadre de sa stratégie de diversification, la Grèce prévoit d’ouvrir une nouvelle voie d’investissement, axée sur les startups.

Par ailleurs, pour obtenir un visa doré grâce à un investissement dans les startups, les ressortissants étrangers devront répondre à plusieurs critères, dont :

Réaliser un investissement d’une valeur de 250 000 euros dans une startup inscrite au registre d’État ;

Disposer d’au moins 33% du capital de la startup objet de l’investissement ;

Créer au moins deux emplois durant la première année d’investissement ;

Maintenir le nombre d’effectifs pendant au moins cinq ans.

Augmentation des taxes de séjour dans plusieurs villes européennes

À compter du 1ᵉʳ janvier 2025, Madère au Portugal imposera une taxe aux touristes qui désirent randonner dans l’un des 30, au lieu de sept actuellement, itinéraires de la Région. Cette ville prévoit, aussi, une taxe de 3 euros pour les randonneurs âgés de plus de 12 ans.

De son côté, la ville d’Evora prévoit d’appliquer une nouvelle taxe touristique en 2025, pour couvrir les frais de gestion des déchets, de préservation du patrimoine et de la promotion du tourisme au Portugal.

En Italie, les autorités ont décidé d’étendre la taxe de séjour actuelle de 5 euros à Venise. Cependant, à partir d’avril 2025, les visiteurs de dernière minute devront s’acquitter de la somme de 10 euros pour se rendre dans cette ville.

La Grèce envisage aussi d’augmenter ses taxes touristiques. En 2025, les visiteurs de ce pays devront s’acquitter d’une taxe journalière de 2 euros au lieu de 0,5 euro, actuellement. La taxe sera encore augmentée pendant la haute saison de 1,5 euro à 8 euros. De plus, les taxes sur les navires de croisière seront revues à la hausse en 2025.

