Nouvelles conditions d’entrée en France : les Algériens concernés

Les flambées de cas de contaminations partout dans le monde obligent les gouvernements à durcir et renforcer leur protocole sanitaire. C’est le cas pour la France qui fait face à une explosion des contaminations notamment à cause du nouveau variant Omicron.

Depuis le 15 janvier, l’Hexagone a effectué un changement dans les règles d’accès à plusieurs établissements (restaurants, théâtres, salles de sport … etc). Il s’agit d’un renforcement suite à l’annonce sur la validité des certificats de vaccination qui stipule que toute personne âgée de plus de 18 ans devrait recevoir un rappel pour que son certificat de vaccination reste valable. Cette dernière concerne toute personne ayant terminé sa vaccination il y a plus de 7 mois.

Pour rappel, l’accès à la majorité des établissements et des activités n’est autorisé qu’aux personnes entièrement vaccinées, l’accès est catégoriquement refusé aux personnes qui n’ont pas reçu leur dose de rappel.

Les enfants entre 12 et 18 ans ne sont pas concernés pas l’obligation de recevoir une dose de rappel, le vaccin de deux doses est valable pour cette catégorie.

Les conditions pour les voyageurs

Pour entrer sur le territoire français, un certificat Covid-19 est obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans et deux mois, la vaccination est donc exigée. En plus de l’obligation vaccinale, les voyageurs de plus de 12 ans doivent présenter un test PCR ou un test antigénique négatif, effectué dans les 24 ou 48h.

Il convient de noter que le test est obligatoire aux voyageurs en dehors de l’Union Européenne (UN) ou un pays de l’espace Schengen.