Nouvelle visite d’inspection du wali d’Alger : quand sera livré l’hôpital de Mahelma ?

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a effectué ce samedi 22 juin une visite de terrain pour évaluer l’avancement de deux projets majeurs dans la capitale. Cette inspection, qui s’inscrit dans le cadre des visites régulières qu’il effectue personnellement, vise à garantir l’achèvement de projets vitaux pour améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et aux visiteurs d’Alger.

Lors de cette visite d’inspection, le wali Mohamed Abdennour Rabehi s’est rendu au nouveau stade Ali Ammar, dit Ali-la-Pointe, à Douera, ainsi qu’au nouveau Centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique de Mahelma. Et ce, en présence des walis délégués des circonscriptions administratives de Sidi Abdellah et de Draria, ainsi que des directeurs des ressources en eau, des travaux publics et des établissements publics de la wilaya (Edeval, éclairage public, mobilier et loisirs), des représentants des entreprises de réalisation ainsi que des cadres de la wilaya.

Le wali d’Alger inspecte deux projets vitaux de la capitale : voici ses instructions !

Lors de cette visite, le wali Mohamed Abdennour Rabehi a inspecté le Centre de cardiologie et de chirurgie cardio-pédiatrique à Mahelma. Ce centre, deuxième du genre au niveau national, propose une capacité de 80 lits et des services de haute qualité pour les patients venant des quatre coins du pays.

Construit selon des normes internationales et équipé d’installations de pointe, ce centre vital commencera à fonctionner dans les semaines à venir après l’installation des équipements et des dispositifs médicaux. Le wali d’Alger a ordonné d’accélérer l’installation des équipements médicaux et de commencer la phase de tests, tout en mettant un accent particulier sur le nettoyage et l’embellissement des environnements intérieurs et extérieurs de l’hôpital.

À LIRE AUSSI :

>> Le wali d’Alger inspecte l’avancement de plusieurs projets, voici ses instructions !

En outre, le wali et sa délégation ont visité le nouveau stade Ali Ammar, dit Ali-la-Pointe, situé à Douera. En inspectant les travaux presque achevés, le wali Rabehi a donné une série d’instructions, notamment l’obligation d’installer l’éclairage public sur toutes les voies menant au stade, l’augmentation des ressources matérielles et humaines ainsi que les heures de travail pour terminer les travaux restants.

De plus, le wali d’Alger a ordonné d’accélérer l’installation de panneaux de signalisation verticaux sur toutes les routes menant au stade, mais aussi d’aménager et de réaliser les trottoirs tout en intensifiant les opérations de plantation d’arbres, de taille des arbres et de plantation de végétaux décoratifs le long de toutes les voies.

À LIRE AUSSI :

>> Stade de Douera, pôle universitaire de Sidi Abdellah… les instructions du wali d’Alger !

Le wali d’Alger se réunit avec le PDG de Sonelgaz

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé dimanche 23 juin une réunion de travail avec Mourad Adjal, Président Directeur Général de Sonelgaz, dans le but de garantir l’approvisionnement électrique des citoyens en accélérant la réalisation de projets répondant aux besoins de la population de la capitale.

Cette session a réuni une délégation de la Société Nationale de l’Électricité et du Gaz (Sonelgaz), dirigée par son PDG, Mourad Adjal, pour dresser le bilan des projets et des infrastructures achevés à Alger depuis la réunion d’octobre 2023, visant à lever les obstacles entravant les initiatives de Sonelgaz dans la ville.

Étaient également présents lors de cette réunion le secrétaire général de la wilaya, les walis délégués, les directeurs des directions de distribution de Sonelgaz, les directeurs exécutifs des établissements publics de la wilaya d’Alger ainsi que plusieurs cadres de la wilaya.

À LIRE AUSSI :

>> Réunion du Conseil exécutif de la wilaya d’Alger : voici les principaux points abordés !

Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a inauguré la séance en accueillant chaleureusement les participants, notamment le PDG de Sonelgaz. D’ailleurs, ce dernier n’a pas manqué de remercier les services de la wilaya d’Alger pour leur efficacité dans la coordination et la résolution des obstacles, facilitant ainsi la mise en œuvre rapide des programmes prévus.

Le bilan des projets réalisés grâce aux efforts des cadres de la wilaya a ensuite été discuté, avec une résolution complète des difficultés rencontrées depuis octobre 2023. Un nouveau programme visant à assurer l’approvisionnement en électricité et en gaz pendant l’hiver 2024/2025 a également été examiné.

Sous la direction du secrétaire général de la wilaya, une cellule technique a été mise en place pour superviser la mise en œuvre de ce programme, s’inscrivant dans les efforts soutenus de l’État algérien pour assurer un service public de qualité à ses citoyens. Ainsi, la réunion s’est conclue sur une série de recommandations visant à garantir une efficacité maximale dans la réalisation et la coordination entre les différents acteurs et services concernés.