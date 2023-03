Nouvelle usine de sucre en Algérie : un impact sur les prix ?

L’Algérie devrait bientôt accueillir une nouvelle usine de production de sucre raffiné. Le groupe Madar Holding Company a annoncé le lancement en activité très prochainement de sa nouvelle sucrerie basée à l’est du pays. Le projet, chapeauté par le Ministre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar permettra selon ce dernier d’atteindre l’autosuffisance alimentaire dans un avenir proche.

Une usine de sucre implantée à Boumerdes, le projet ambitieux du groupe Madar

Dans l’optique de sécuriser les ressources alimentaires du pays, le Gouvernement investit dans plusieurs secteurs, notamment la production de matières de première consommation. Après une longue hibernation, le projet d’usine de sucre de Boumerdes voit enfin le jour. La société, nommée Tafadis, est le fruit des efforts du groupe Madar Holding Company.

Selon un communiqué de presse du groupe, l’Assemblée Générale de Constitution a eu dimanche 12 mars et a été présidée par le Charaf Eddine Amari, président du groupe. Tafadis aura pour but la raffinerie, la production, mais aussi la commercialisation du sucre et de ses dérivés au niveau national. Un concurrent pour le groupe Cévital, qui monopolise le marché actuellement.

Seulement Tafadis dispose d’un avantage de choix par rapport au groupe d’Issaad Rabrab : une matière première produite localement. En effet, avant de se lancer, Madar a effectué des tests sur une exploitation de betterave sucrière au grand Sud. L’essai s’étant révélé concluant, le groupe disposera bientôt d’une source d’approvisionnement locale et moins chère que son concurrent.

La sucrerie Tafadis et les ambitions du Ministre Zaghdar pour le futur

Le siège social de Tafadis se localise à Boumerdes, plus précisément à Larbaatache. Son capital social s’élève à 10 milliards de dinars et la superficie du complexe est de 14 ha. Le groupe Madar prévoit de recruter 1200 employés pour faire faire fonctionner Tafadis à plein régime. À pleine capacité, la sucrerie devrait atteindre une production journalière de 2000 tonnes.

Le Ministre de l’industrie, Ahmed Zaghdar à procédé à une visite du terrain en janvier dernier et a exprimé son optimisme quant à la perspective de l’autosuffisance de l’Algérie en termes de sucre. Ce dernier est même allé jusqu’à mentionner l’exportation d’un éventuel surplus de production. L’usine de sucre du groupe Madar Tafadis commencera à produire dès le troisième trimestre 2023, selon la même source.